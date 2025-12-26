«مهرجان الشارقة للآداب» يكشف عن برنامج دورته الثانية 2026

يعود «مهرجان الشارقة للآداب»، في دورته الثانية 2026، ببرنامج موسّع وشامل يضم توليفة متميزة من التجارب الثقافية والترفيهية، التي تمنح زواره الفرصة لاستكشاف ثراء الأدب الإماراتي ورموزه.

وتضم أجندة المهرجان - الذي يُقام بتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «مجتمعٌ تنسجه الحكايات»، خلال الفترة من الخامس حتى 11 يناير المقبل، في ساحة قاعة المدينة الجامعية في الشارقة - سلسلة من الفعاليات والعروض الثقافية والفنية والترفيهية التي تترجم رسالة المهرجان في تسليط الضوء على المشهد الأدبي والإبداعي الإماراتي وتعزيز بيئة ثقافية خصبة يتحوّل عبرها الأدب إلى جسر يربط بين الماضي والحاضر والطموحات المستقبلية، مرسّخاً مكانة الشارقة منارةً للفكر والثقافة والحضارة.

ويواصل المهرجان عبر برنامجه دعم الناشرين وروّاد الأعمال من الحرفيين المبدعين بهدف تمكينهم من عرض أعمالهم أمام جمهور واسع، ما يسهم في رفد الصناعات الإبداعية في الإمارة ودولة الإمارات.

ورحّب المهرجان هذا العام بمشاركة نخبة متميزة من الأعلام الإماراتيين في مجالات الأدب والشعر والفكر والفن والإعلام والطهي والرياضة، من بينهم: الكاتبة عفراء محمود، والإعلامي بدر العوضي، والمؤثرة والمحامية صالحة البسطي، والكاتبة سارة كلداري، والقيّمة الفنية شما الزفين، والكاتبة لطيفة النجار، والمؤلفة فاطمة البريكي، والإعلامية علياء المنصوري.

كما يستقطب الحدث كلاً من الشعراء أمل سهلاوي، وأحمد العسم، ونجاة الظاهري، وعلي العبدان، إضافة إلى صانع المحتوى عبدالله اللوز، والطاهية إسلام الجبالي، والفنان محمد يوسف، والمصور الفلكي يوسف القاسمي. وفي مجال فنون العزف والغناء، يستضيف المهرجان المطرب المايدي، وعازفة الجيتار حور المرزوقي، وعازف البيانو أحمد الهاشمي، وفرقة «ثنائي العود»، وفرقة «ون إنتربتد آند فرندز»، وفرقة مسرحية من منتسبي مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.

ويشهد المهرجان على مدار أيامه السبعة تنظيم معرض كتاب بمشاركة 42 دار نشر إماراتية تقدّم باقة متنوّعة من الإصدارات المحلية، التي تلبّي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتسهم في إثراء تجربة الزوار.

كما يضم المهرجان متاجر مبتكرة لعرض وبيع إبداعات الحرف اليدوية التي تمزج بين الجماليات العصرية وحرفية التراث الإماراتي.

وينتظر الزوّار على المسرح الرئيس للمهرجان هذا العام برنامج حافل يمزج بين الثقافة والتراث والترفيه، ويضم مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتناول محاور متنوّعة تشمل «الحضارة القديمة في مليحة» و«قواعد الكتابة للأطفال» و«الألعاب الإلكترونية» و«الفن والموسيقى» و«الرياضة والمجتمع» و«تصوير الشارع» و«مراقبة النجوم وتصويرها» و«تجمعنا المائدة»، إلى جانب أمسيات شعرية وعروض مسرحية وموسيقية وغنائية.

ويمتد برنامج المهرجان إلى مجموعة من ورش العمل التي تأخذ المشاركين إلى عوالم الفن مع الفنان التشكيلي مجدي الكفراوي، و«الفن البصري باستخدام الذكاء الاصطناعي» مع الفنان أحمد بافضل، و«الشخصيات الهزلية» مع الفنانة عائشة الحمراني، والتصاميم الإبداعية لفواصل الكتب مع هديل جنيح، وفنون الخط العربي مع الخطاط عبدالله الأستاد، وأساسيات التصوير وصناعة المحتوى مع سيف سالم، وصناعة الأختام مع جاسم النقبي، فضلاً عن ورش مخصصة لصناعة الشموع والتصوير والطهي.

