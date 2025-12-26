«أمونة والخاتم».. على خشبة مسرح الطفل

ضمن عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في دورته الـ19، عُرضت على مسرح قصر الثقافة في الشارقة، مسرحية «أمونة والخاتم» لفرقة مسرح الفجيرة، من تأليف وإخراج وتمثيل الفنان صابر رجب، وأداء كل من رنيم، فرح، وعبدالله بطي، وعيسى المزروعي، ومحمد ياسر، وآخرين.

وحمل العرض العديد من الرسائل المهمة للأطفال، أهمها التأكيد على العلم وأهميته في تطور الفرد والمجتمع، كذلك ركز العرض على دور الأب في حماية عائلته وأطفاله، باعتباره سندهم ومصدر أمانهم وقوتهم، إضافة إلى تسليطه الضوء على الصداقة وأهميتها، وأن الإنسان لا يمكنه العيش وحيداً، مهما بلغت صلابته.