هالة بدري وسلطان سعود القاسمي يزوران معرض «شهود التغيير» في متحف الاتحاد

زارت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، وسلطان سعود القاسمي، مؤسّس مؤسسة بارجيل للفنون، المعرض الاستعادي الكبير «شهود التغيير»، الذي تنظمه «دبي للثقافة» بالتعاون مع مؤسسة بارجيل للفنون في متحف الاتحاد، ويتضمن نحو 60 عملاً فنياً، توثّق تطور الهوية الفنية في دولة الإمارات على مدى خمسة عقود، وجاءت الزيارة في إطار التزام الجانبين بصون وحفظ الفن المحلي، وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.

وخلال زيارتهما، اطلعت بدري والقاسمي على مجموعة الأعمال التي يضمها المعرض، والتي تنوعت بين لوحات المناظر الطبيعية الأولى، وتجارب التجريد والحروفيات، وأعمال التوثيق العمراني، كما تعرفا إلى تاريخ هذه الأعمال، التي تحمل بصمات نخبة من الفنانين الرواد والمعاصرين الذين عاشوا وعملوا في الدولة منذ عام 1971، وأسهموا عبر أفكارهم ووجهات نظرهم المتنوعة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وخلال الجولة، أشادت بدري بفكرة المعرض وأهمية دوره في إبراز التحولات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية المتسارعة التي شهدتها دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، بما يعكس تطور مفاهيم الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية عبر الزمن، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المعرض يوفر للجمهور الفرصة لاكتشاف مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي تعرض للمرة الأولى، ما يجعل منه مساحة فنية ملهمة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام أصحاب المواهب الناشئة، وتحفزهم على المساهمة في دفع عجلة الحركة الثقافية في دبي.