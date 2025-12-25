«الثقافة» تختتم برنامج «السنع»

اختتمت وزارة الثقافة فعاليات البرنامج الشتوي 2025 «لغة القرآن والسنع الإماراتي»، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق الوطن، وعدد من الجهات والمؤسسات الثقافية والمجتمعية، وذلك في المراكز الثقافية التابعة للوزارة في كل من الظفرة وعجمان ورأس الخيمة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة اللغة العربية والقيم الإماراتية في نفوس الأجيال الناشئة.

واستمتع المشاركون بتجربة ثقافية وتعليمية متكاملة، تضمنت 56 فعالية في المراكز الثقافية الثلاثة، وشهد البرنامج إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات العمرية من ستة أعوام فما فوق، وتنوعت الأنشطة بين ورش مصممة لتنمية المهارات الإبداعية، وتعزيز حب اللغة العربية.