«حروف عربية».. 25 عاماً من الإبداع بالنسخ والرقعة والثلث

وسط حضور لافت، وشهادات «الأب الروحي» لها، وفريق عملها، احتفت ندوة الثقافة والعلوم في دبي باليوبيل الفضي لمجلة «حروف عربية»، التي بدأت مسيرتها في عام 2000، واستهل الحفل بإزاحة الستار عن النصب التذكاري للمجلة، وتجول الحضور في معرض اللوحات الشعرية المصاحبة للمجلة (59 لوحة) لأفضل الشعراء على مستوى العالم العربي، وأمهر الخطاطين، ولاقت استحسان الجمهور.

وشاهد الحضور فيلماً توثيقياً لمسيرة المجلة، منذ إصدارها عام 2000 وحتى الوقت الجاري، وبعدها دونت شهادات مؤسسي المجلة، واستهلها رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، محمد المر، صاحب فكرة إصدار المجلة، الذي أكد أن مطبوعة مميزة مثل «حروف عربية» ولدت واستمرت وتطورت عبر السنوات لتصل إلى ربع قرن، مضيفاً «رغم وجود العديد من الدول العربية الأكثر سكاناً واحتشاداً بالمواهب، سواء الأكاديمية أو الفنية، إلا أن حروف عربية تبقى هي المطبوعة الوحيدة في فن الخط في العالم العربي وغيره».

وأضاف المر، بحضور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، ونائب رئيس مجلة إدارة الندوة رئيس تحرير المجلة، علي عبيد الهاملي: «هناك درس نتعلمه من (حروف عربية)، وهو أن كل المشاريع المنتجة والجيدة والإبداعية تحتاج إلى فكرة، والإمارات، ودبي على وجه الخصوص، قامت على رؤية، وأن من يدير أي مشروع يجب أن تكون له رؤية ويتحمس لها، ومن هنا كانت الحماسة لإصدار المجلة».