مشروعات الأسر المنتجة تروي قصص نجاح في «الياسات»

شكل مهرجان الياسات البحري منصة فاعلة لتمكين الأسر المنتجة، إذ لم تقتصر مشاركتها فيه على عرض منتجاتها، بل امتدت لتجسيد قصص نجاح تبدأ من مشروعات منزلية بسيطة وتتطور إلى نماذج إنتاج مستدام، في تجربة تعكس أثر الدعم المجتمعي في تحويل الإبداع إلى مصدر دخل.

المهرجان الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، واختتم، أمس، على الواجهة البحرية لمدينة السلع، وفّر للمشاركين الفرصة لتحويل مهاراتهم وإبداعاتهم إلى مشروعات إنتاجية، من خلال عرض باقة متنوعة من المنتجات، تشمل العطور، والمشغولات اليدوية، والمنتجات التراثية، التي تجد إقبالاً ملحوظاً من زوار المهرجان بفئاتهم العمرية كافة.

وأكد عيسى البلوشي، أحد المشاركين في المهرجان، أن مشاركته أسهمت بشكل مباشر في الترويج لمنتجاته، إذ أتاح المهرجان له الوصول إلى شريحة واسعة من أهالي وزوار منطقة الظفرة، وقال إن العطور التي يقدمها تُصنع بعناية خاصة لتناسب ذوق المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المهرجان وفّر له منصة مثالية للتعريف بمنتجاته والتواصل المباشر مع الجمهور.

من جانبها، أوضحت أم ناصر محمد أنها تحرص على المشاركة في مهرجان الياسات، مؤكدة أن هذه التجربة فتحت أمامها آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، وأسهمت في تمكين الأسر المنتجة من تطوير أفكارها وتحويلها إلى منتجات تحظى بإقبال واسع.

بدورها، أشارت حمدة سالم إلى أن مهرجان الياسات يحقق عائداً مجزياً للمشاركات، ويسهم في فتح قنوات تسويقية واقتصادية فعالة أمام الأسر المنتجة، لافتة إلى أن هذه المبادرات تعزز ثقافة الاعتماد على الذات، وتشجع على استدامة المشروعات المنزلية.

وعكس الإقبال الجماهيري على أجنحة الأسر المنتجة في مهرجان الياسات نجاحه في الجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ دوره كمنصة تنموية تسهم في تمكين الأسر وتحويل الإبداع إلى فرص حقيقية للنمو والاستمرارية.

حمدة سالم:

• «المهرجان» يسهم في فتح قنوات تسويقية واقتصادية فعالة أمام الأسر المنتجة.

عيسى البلوشي:

• «المهرجان» وفّر لي منصة مثالية للتعريف بمنتجاتي، والتواصل المباشر مع الجمهور.

• أفكار منزلية بسيطة تتطور إلى نماذج إنتاج مستدام.