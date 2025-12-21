إبداعات إماراتية تزيّن «متجر براند دبي» على ضفاف بحيرة ليم

يستضيف «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أعمال أكثر من 10 مبدعات ومبدعين إماراتيين، من خلال «متجر براند دبي» المقام في إطار فعاليات مهرجان «شتانا في حتّا» على ضفاف بحيرة ليم، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، تشجيعاً للمواهب المبدعة، وحرصاً على تعزيز المشهد الإبداعي في دبي بمواهب شابة متميزة.

ويتيح المتجر لرواد المهرجان اقتناء مجموعة متميزة من الهدايا التذكارية، وفي مقدمتها «صندوق زايد وراشد» الذي يحتفي بذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما.

كما يضم المتجر مجموعة من الهدايا التذكارية، تم إنتاجها بأكثر من 25 عملاً فنياً بأساليب إبداعية مختلفة، منها الفن التقليدي، والفن الرقمي، وفن البكسل، والكولاج، والتطريز، وغيرها، وجميع هذه الأعمال من إبداعات إماراتية.

ويعرض «متجر براند دبي» أعمال أكثر من 10 فنانين إماراتيين، ينضم ثلاثة منهم للفعالية هذا العام للمرة الأولى، وهم: رفيعة النصار، ومحمد فكري، وسلامه النعيمي، حيث تنوّعت الأعمال المعروضة، ولكنها اجتمعت على فكرة واحدة، وهي إبراز جماليات دبي، خصوصاً منطقة حتّا، وما تتسم به من مميزات كإحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية في دولة الإمارات.

من جهتها، قالت عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان «شتانا في حتّا»، سارة مرداس: «يسعدنا أن نستضيف هذا العام في المهرجان أعمالاً فنية وإبداعية متميزة من إنتاج أكثر من 10 مبدعات ومبدعين إماراتيين، أظهرت أعمالهم جماليات دبي ومنطقة حتّا»، مشيرة إلى حرص «براند دبي» على إشراك المواهب الإماراتية في مختلف المناسبات والفعاليات، سواء التي يتولى تنظيمها، أو بالتنسيق مع الشركاء في جهات مختلفة في دبي.

وأوضحت أن الأعمال الفنية تم استخدامها أيضاً كجداريات تزيّن موقع الحدث، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى متحف مفتوح، وسعياً لإضافة المزيد من اللمسات الإبداعية على المكان.

وذكرت أن تنظيم «متجر براند دبي» ضمن مهرجان «شتانا في حتّا» يأتي في إطار الالتزام بدعم المواهب الإماراتية الشابة، ويهدف إلى إتاحة فرصة الحصول على تذكارات مبدعة تحمل ملامح من الحياة والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

أجندة حافلة

تضم الأجندة الإبداعية لمهرجان «شتانا في حتّا»، الحدث المجتمعي الأكبر من نوعه في حتّا والمستمر في استقبال ضيوفه حتى 28 الجاري، برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات العائلية المتميزة.

