«سالك» و«دبي للثقافة» تطلقان مسابقة «إرث دبي برؤيتك»

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن إطلاق مسابقة «إرث دبي برؤيتك»، الهادفة إلى إتاحة الفرصة أمام مجتمع الفنانين والمبدعين والشباب للمساهمة في تصميم بطاقات «سالك» الجديدة، بما يُعبر عن رؤاهم، ويعكس روح دبي الإبداعية، ويبرز ما تتميز به الإمارة من تنوع ثقافي ومشهد فني متفرد.

وتنسجم المسابقة مع مبادرة «إرث دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لإحياء ذاكرة دبي التاريخية، من خلال رصد وجمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية، التي تجسّد ملامح تطور دبي وحياة أهلها عبر الأجيال.

وستبدأ «سالك» بتلقي طلبات المشاركة في المسابقة، التي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف درهم (27 ألف دولار)، اعتباراً من اليوم وحتى 19 يناير المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال النسخة الـ14 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي تنظمها «دبي للثقافة» خلال الفترة من 23 يناير وإلى الأول من فبراير 2026، في حي الشندغة التاريخي.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، فيما سينال الفائز بالمركز الثاني مكافأة بقيمة 7000 دولار، أما الفائز بالمركز الثالث فسيمنح جائزة مالية بقيمة 5000 دولار.

وستتولى لجنة تضم ممثلين عن «هيئة الطرق والمواصلات» و«دبي للثقافة» و«سالك»، تقييم الأعمال واختيار المؤهلة منها للفوز، حيث تهدف المسابقة إلى اكتشاف الفنانين والمصممين والمبدعين من مختلف التخصصات، ودعمهم وتشجيعهم على مواصلة شغفهم، وتقديم تجارب فنية فريدة تسهم في تحفيز روح الابتكار لدى المجتمع الإبداعي، وتدعم المواهب الثقافية والإبداعية في دبي، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات «دبي للثقافة» الرامية لتحقيق رؤية دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إبراهيم سلطان الحداد: «يُمثّل تعاوننا مع (دبي للثقافة) في مسابقة (إرث دبي برؤيتك) امتداداً لالتزام (سالك) بتمكين المواهب ودعم الإبداع الشبابي، وترسيخ حضور الفن عنصراً محورياً في تشكيل ملامح دبي المستقبلية، وتأتي المسابقة استجابة لمبادرة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتسهم في تعزيز إرث (إرث دبي)، من خلال توفير مساحة مبتكرة تُعزّز من قيمة حلولنا وخدماتنا الرقمية، وتُسهم في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، كما تفتح المجال أمام الجيل الجديد للمساهمة في تصميم البطاقات التي تُرافق المتعاملين في رحلتهم اليومية عبر المدينة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحفيز الطاقات الواعدة في المدارس والجامعات والمجتمع الإبداعي، وإلهامهم لتقديم أعمال تعكس روح دبي المتجددة، وتُترجم طموحاتها في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في الابتكار وجودة الحياة».

من جانبها، أشارت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إلى حرص الهيئة على تطوير القطاع الثقافي المحلي وتنمية مهارات أعضاء المجتمع الإبداعي، وجعل الفن في متناول الجميع، ولفتت إلى أن تعاون «دبي للثقافة» مع «سالك»، يمثل محطة ملهمة لإثراء خبرات الفنانين وتحفيزهم على إطلاق خيالاتهم وتطوير منتجاتهم، وقالت: «تعد مسابقة (إرث دبي برؤيتك) مبادرة جديدة لإبراز تفرد جوهر دبي وتاريخها وروائعها، ونشر ثقافة الإبداع وإلهام روح الابتكار لدى أصحاب المواهب، وتشجيعهم على استثمار مخزون الإمارة الثقافي والتراثي في التعبير عن رؤاهم وتجاربهم المتنوعة، وتحويلها إلى أعمال فنية مميزة تسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع مستوى الذائقة الفنية والبصرية في الإمارة».

ودعت «سالك» و«دبي للثقافة» جميع الفنانين والممارسين والمصممين والخطاطين ومحترفي فن الغرافيتي للمشاركة في المسابقة، وتقديم أفكارهم واقتراحاتهم المبتكرة لإبداع بطاقات مخصصة، والمساهمة في إثراء مكتبة التصاميم لدى شركة «سالك»، وزيادة التفاعل الجماهيري مع العلامة التجارية عبر استكشاف التصاميم الجديدة واقتنائها.

ويشترط على المشاركين تقديم أفكار مميزة تعبر عن التزامهم بالابتكار، وأن تكون التصاميم أصلية وحديثة، ولم يسبق عرضها أو إنتاجها من قبل، وألا تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المحلي.

