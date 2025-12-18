«دبي للثقافة»: مبادرات لتمكين «المواهب الأدبية المحلية»

أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن اللغة العربية تُشكل إحدى ركائز الحضارة البشرية، وحاضنة غنية للمعرفة والثقافة والفنون، مشيدةً بجهود الإمارات وحرصها على حفظ اللغة العربية وحمايتها، والنهوض بها في مختلف المجالات، وترسيخ مكانتها العالمية، وقالت: «يُمثل اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق اليوم، مناسبة استثنائية للاحتفاء بلغتنا وإبراز جمالياتها وما تتميز به من مرونة وإسهامات في العلوم والمعارف المختلفة». وأضافت: «تواصل دبي للثقافة، عبر مبادراتها، تهيئة بيئة قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في الآداب والترجمة والنشر، وفتح الآفاق أمام الشعراء، وتحفيزهم على إثراء المشهد الثقافي».