الجدة كلثم تصحب ضيوف «شتانا في حتّا» إلى زمن الطيبين

في إطار الفعاليات المجتمعية ضمن أجندة مهرجان «شتانا في حتّا 2025»، نُظّمت تجربة تفاعلية استثنائية، استعرضت بعض الموروثات الأصيلة المرتبطة بالحياة في المزرعة الإماراتية التقليدية، في إطار حرص المهرجان على تقديم فعاليات متميزة تجمع ما بين الترفيه والتثقيف، وتعزّز صلة الأجيال الجديدة بثقافتهم وتراثهم المجتمعي العريق، وزمن الطيبين بكل ملامحه، إذ استضافت الجدة كلثم الحتاوي، مجموعة من الأطفال والناشئة، بمزرعتها الخاصة في منطقة حتّا، واصطحبتهم في جولة عبر الزمان والمكان، إلى عمق أصالة المجتمع الإماراتي، من خلال استعراض تفاصيل أنشطة مرتبطة بالمزرعة، مثل حلب الماعز وصناعة اللبن المُحضَّر بالطرق التقليدية، والأجبان، وكل ما لهذه الأنشطة من مراحل مختلفة.

من جانبها، أعربت عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا، أمينة طاهر، عن خالص الشكر والتقدير للجدة كلثم، لما أبدته من تعاون واستضافة مجموعة من ضيوف مهرجان «شتانا في حتّا» من صغار السن، وما قدمته لهم من معلومات ثرية، في تجربة مجتمعية لاقت اهتمام الأطفال والناشئة الذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه، وما استمعوا له من قصص أثرت مخيلتهم عن صورة الحياة قديماً وحديثاً في المناطق الزراعية بالدولة، التي تعد منطقة حتّا من أهم نماذجها، فضلاً عن كونها وجهة سياحية رئيسة في دبي.