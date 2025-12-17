«دبي للثقافة».. صديقة لأصحاب الهمم

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامج «تدريب موظفي المواقع التراثية على آليات التعامل مع أصحاب الهمم»، الذي يمثل جزءاً من مشروعها المجتمعي «تأهيل أصحاب الهمم على الإرشاد الثقافي»، وتنفذه بالتعاون مع مركز «تقارب» لتأهيل وإعداد الأجيال، بهدف رفع جاهزية موظفي الهيئة، وتعزيز مهاراتهم في التواصل والتعامل المهني مع أصحاب الهمم، لضمان تهيئة بيئة تراثية وثقافية شاملة لهم، ما يعكس حرص الهيئة على دعم مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، الهادفة إلى جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وشارك في البرنامج، الذي استضافته مكتبة هور العنز العامة، 22 مشاركاً من موظفي الهيئة وأخصائي مركز تقارب، إضافة إلى عدد من أولياء الأمور ومرافقي أصحاب الهمم.