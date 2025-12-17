القرية العالمية تطل بطبقة جديدة من الإبهار

كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن توسع كبير يأخذ ضيوفها إلى عالم جديد بالكامل، إذ تقدم الوجهة «عالم وندرفيرس»، وهي تجربة الواقع المعزز الممتدة داخل القرية العالمية، لتوفر عالماً غامراً يجمع بين النشاط البدني والمساحات الرقمية.

وبأسلوب غير مسبوق سيستكشف الضيوف الوجهة، حيث تتحول الأمسيات العادية إلى لحظات استثنائية تقودها إضاءة غامضة تربط أربعة عوالم من المتعة، وخلال جولتهم، يخوض الباحثون عن الروعة تحديات متنوعة، ويحلون الألغاز، ويعثرون على قطع من خرائط ضائعة، ويفتحون بوابات سرية، ويحصلون على مكافآت متعددة، بما في ذلك فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 30 ألف درهم.

ويمثل هذا التوسع الخطوة الأولى للقرية العالمية نحو عالم الميتافيرس، الذي يجمع بين التجربة الواقعية والرقمية، مستمداً روحه من مفهوم التواصل الذي تقوم عليه الوجهة، ويضيف عالم وندرفيرس طبقة جديدة من الإبهار، مقدماً تجربة غامرة تناسب الضيوف من جميع الأعمار.