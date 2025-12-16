جائزة العويس للإبداع تحتفي بقامات ومواهب

بالتزامن مع اختتام فعاليات مئوية الشاعر سلطان بن علي العويس، واستلهاماً لعطائه الإنساني والفكري والثقافي، احتفت جائزة العويس للإبداع بالفائزين في دورتها الـ29 خلال حفل استضافته ندوة الثقافة والعلوم في دبي، لتواصل الجائزة عملها في تشجيع الفكر واحتضان الثقافة والأدب.

واحتفت الجائزة بالشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، الشخصية الثقافية لدورتها الـ29، بحضور رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، محمد أحمد المر، وعلي بن حميد العويس، راعي الحفل، ورئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، وأعضاء مجلس الإدارة، ونخبة من المثقفين والكتاب والمهتمين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، علي عبيد الهاملي: إن «الندوة تحتفي هذا العام بتكريم شخصية ثقافية استثنائية، تحمل إرثاً راسخاً من الفكر والعطاء، وتواصل حضورها المؤثر في مسيرة المعرفة الإماراتية والعربية، هي الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، هذه القامة الثقافية الكبيرة التي رسخت، عبر مبادراتها وإسهاماتها الثقافية، نموذجاً مشرقاً للريادة الفكرية، والعمل المجتمعي، ودعم التعليم، والكتاب، والقراءة، والثقافة بفضاءاتها المختلفة، وذلك من خلال مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، التي تترأس مجلس إدارتها، ومن خلال شراكات فاعلة عبر المؤسسات الثقافية والإنسانية الأخرى داخل الإمارات وخارجها».

وأضاف: «تواصل الجائزة نهجها في تكريم الشخصيات التي أسهمت في بناء الوعي المعرفي وخدمة الثقافة في الإمارات، فتكرم هذا العام ثلاث شخصيات كان لها دور فاعل في رفد الساحة الثقافية بكل ما من شأنه أن يثري المشهد، إذ تكرم الخطاط تاج السر حسن، والدكتور عرفات النعيم، والروائي ناصر عراق، على جهودهم المتميزة في خدمة الثقافة الإماراتية».

وأشار الهاملي إلى أن الجائزة تلقت في هذه الدورة مشاركات مهمة، توزعت على فروع الأدب والثقافة والفنون والإعلام والبحث العلمي، ما يعكس المكانة التي باتت تحتلها في قلوب المبدعين، ويؤكد ثقتهم بدورها في تحفيز الإبداع، وفتح مساحات أرحب أمام الباحثين والكتاب والفنانين والطاقات الشابة وأصحاب التجارب العميقة.

من ناحيتها، قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «ليس من السهل الوقوف أمام تكريم ثقافي دون أن يسبقنا السؤال: ماذا نُكَرِّم في الحقيقة؟ هل نُكَرِّم الشخص، أم المسار، أم تلك العلاقة الخفية التي تربطنا بالكلمة، وتجعلنا نثق بها رغم هشاشتها، ونعود إليها كلما ضاقت بنا المعاني؟ أقف اليوم أمامكم وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن هذا التكريم لا يتجه إلى فرد بقدر ما يتجه إلى رحلة طويلة من القراءة، والإنصات، ومحاولات الفهم. رحلة لا تبدأ من منصة، بل من لحظة بسيطة، تكاد تكون عابرة، لكنها تصنع الفرق»، مضيفة: «حين أستعيد بدايتي مع الكتاب، لا تحضرني لحظة استثنائية، بل مشهد هادئ: يد والدي، طيب الله ثراه، تمتد بكتاب. لا شرح، لا توجيه، فقط كتاب. وربما في هذه البساطة يكمن جوهر العلاقة مع المعرفة. فالكتاب لا يَعِد، ولا يفرض، لكنه يفتح باباً، ومن يدخله لا يخرج كما كان. ومن هنا، أجدني أُهدي هذا التكريم إلى روحه، التي رافقتني في رحلة البحث عن المعنى، وفي الإيمان بأن المعرفة لا تُمنَح، بل تُكتشف».

وفي مسابقة أفضل بحث عن دولة الإمارات، فاز كل من الدكتورة عائشة سعيد سالم محمد الزعابي، ومريم عبيد محمد حسن الزعابي، ووسام يوسف مصلح، ومحمد علي محمد عبدالله القاسم.

ونال جائزة أفضل حساب وسيلة تواصل اجتماعي حساب «كُلنا رُبان» لغانم عبدالله بن جابر المهيري منصة «إنستغرام». وذهبت جائزة أفضل فيديو توعوي لعائشة محمد سعيد الملا، وجائزة أفضل فيلم وثائقي محلي إلى «أطياف ذلك الضوء» من إنتاج مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وإخراج نجوم الغانم.

ونال جائزة أفضل كتاب لأحد أبناء الإمارات «التحولات السردية في الأدب الإماراتي» للدكتورة مريم عبدالله الهاشمي، و«شريعة حمورابي أم شريعة إبراهيم عليه السلام» للدكتور محمد فارس الفارس. وذهبت جائزة أفضل إبداع سردي (المركز الأول) لرواية «قصر الزباء» لمحمد الحبسي، و(المركز الأول مكرر) إلى رواية «إلا جدتك كانت تغني» لصالحة عبيد. ومنحت جائزة تشجيعية لرواية «لم يخطر على البال» لعمر العامري، ومنحت جائزة تشجيعية أفضل نص مسرحي لمسرحية «تهديد الوردة» لفاطمة المزروعي.

وفي جائزة الابتكار العلمي فئة الكبار، فاز بالمركز الأول يوسف البرعي، وبالمركز الأول مكرر محمد عدنان محمد عبدالله الأحمد، وبالمركز الثالث مريم حسن علي عيسى الذباحي. أما جائزة أفضل عمل فني في مسابقة الرسم، فمنحت للفنانة مريم راشد الكيتوب. وفي مسابقة الخط العربي، منحت جائزة تشجيعية لمحمود عبدالكريم محمد العبادي. وفي مسابقة التصوير نال المركز الأول فيصل أحمد الرئيس عن صورة «مدينة دبي».

وفي مسابقة النحت والخزف حازت المركز الأول منحوتة تمثال السلام لآمنة عبدالله غانم الفلاسي، وذهب المركز الثاني لمنحوتة «الاتحاد» لسالم أحمد صالح جوهر.