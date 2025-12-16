«البرّاق وليلى العفيفة».. جديد منشورات القاسمي

أصدرت «منشورات القاسمي» مسرحية «البرّاق وليلى العفيفة» الشعرية التراثية، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي من قصص الحب العذري الشهيرة والفروسية والشجاعة في الأدب العربي، مدعومة بخريطة توضح القبائل والعشائر العربية التي عرفت بالنخوة والشرف، مع المصادر في آخر المسرحية، وتدور أحداثها قبل ظهور الإسلام بـ140 سنة، في ديار ربيعة بن نزار العدنانية، والمقابلة لمدينة شهرمية (الأحواز)، وتهدف نصوص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المسرحية إلى دفع الجمهور للمشاركة في التفكير النقدي والتحليل التاريخي والاجتماعي للقضايا المطروحة خصوصاً الشعرية منها، والتي تتميز بخصائص ومميزات بارزة عدة، لاسيما تلك التي تتناول التراث والتاريخ. ويستلهم سموه معظم أعماله من التاريخ العربي والإسلامي وتستحضر رموزه وشخصياته البارزة، مع تركيز خاص على التاريخ المحلي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج، أي أنها إعادة قراءة الماضي، إذ لا تكتفي بالسرد بل تعيد قراءة الأحداث التاريخية والشخصيات لتسليط الضوء على مكامن القوة والخلل واستخلاص العبر.