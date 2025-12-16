«الكويت للإبداع» تحتفي بالأرشيف والمكتبة الوطنية

كرّم الملتقى الإعلامي العربي «الأرشيف والمكتبة الوطنية» بجائزة الكويت للإبداع 2025، خلال حفل رسمي في دولة الكويت، تقديراً لدوره الريادي وإسهاماته البنّاءة في صناعة المحتوى الثقافي، وجهوده المتواصلة في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة. ويأتي هذا التكريم ضمن كوكبة من المؤسسات والشخصيات المبدعة.

وقال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله آل علي، الذي تسلم التكريم، إن التكريم يعد تقديراً للأرشيف، وحافزاً لمواصلة رسالته في صون الذاكرة الوطنية، مشيراً إلى أنه يعكس عمق التكامل الثقافي بين الإمارات والكويت اللتين تمثلان مركزي إشعاع ثقافي بالمنطقة.