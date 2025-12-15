مجموعة CFI تُجدّد شراكتها الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة لدعم المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي

أعلنت مجموعة CFI، الوسيط الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم المشهد الثقافي والترفيهي والرياضي المزدهر في الإمارة.



وترسيخاً للإنجازات التي حققتها الشراكة منذ انطلاقتها في عام 2024، سيستمر التعاون بين الجانبين من عام 2025 حتى عام 2027، بما يُمهّد لمزيد من فرص العمل المشترك في السنوات المقبلة، ويعزّز في الوقت نفسه الدور المحلي الذي تلعبه مجموعة CFI كمؤسسة رائدة تفخر بترسيخ المكانة العالمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.



وبصفتها شريكًا استراتيجيًا رسميًا، تواصل CFI مشاركتها الفاعلة في تحقيق رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي نحو ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية رائدة للثقافة والفنون والترفيه والرياضة، ومحفّز رئيسي للإبداع والتنوّع الثقافي، وذلك من خلال رعاية ودعم باقة واسعة من أبرز الفعاليات، بما يجسّد التزامها المستمر بالإبداع والابتكار ويعزز مساهمتها في إثراء التجربة المجتمعية في دولة الإمارات.



وفي هذا السياق، أكّد سعادة صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:"لطالما كانت الشراكات القوية حجر الزاوية في مسيرتنا، ويسعدنا مواصلة التعاون مع مجموعة CFI كشريك استراتيجي أثبت التزامه بدعم أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية في أبوظبي. فمن خلال أجندتنا الزاخرة بالتجارب الاستثنائية، يجد كل زائر مصدر إلهام وتجربة تثري رحلته، مما يعزز ثقتنا بأن شراكتنا المتواصلة مع المجموعة ستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة."



ومن جانبه، أعرب زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI، عن سعادته بالتعاون مع الدائرة قائلًا: "يسرّنا تجديد شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والتي تتماشى مع رؤيتنا المشتركة لترسيخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية تحتضن أبرز الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية. إن دعمنا لهذه الفعاليات التي تجمع بين الثقافة والابتكار والرياضة يعكس التزام CFI بمستقبل الإمارات ومواكبة تطلعات مجتمعها الحيوي. كما تؤكّد هذه الشراكة إيماننا بأن الازدهار الاقتصادي والثراء الثقافي ركيزتان متكاملتان لبناء مستقبل مزدهر".

ومع تجديد هذه الشراكة، تؤكّد مجموعة CFI التزامها بالمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والترفيهي في أبوظبي، وذلك تماشياً مع رسالتها الرامية إلى تمكين المتداولين حول العالم. وانطلاقًا من حضورها الراسخ في دولة الإمارات، تعتز مجموعة CFI بدورها في تعزيز رؤية وطن يجمع بين الابتكار والأصالة، ويواصل إلهام أجيال المستقبل.