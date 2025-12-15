«يولة فزاع» ترفع سقف التحدي في أكبر بطولة تراثية

حصد سعيد محمد المهيري، من إمارة دبي، بطاقة التأهل الثانية إلى «المربع الذهبي» بعد تفوقه على عبيد جمعة آل علي، من إمارة أم القيوين، في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية من النسخة الـ25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في ليلة مميزة على مسرح الميدان حضرت فيها المنافسة القوية، والتفاعل الجماهيري، لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق حلم التتويج بـ«كأس فزاع الذهبي» لأكبر بطولة تراثية وأكثرها تنوعاً وشمولية، لإعداد شباب متسلح بمهارات وعلوم الأجيال المتعاقبة.

وانضم المهيري في المربع الذهبي إلى منصور محمد الأحبابي المتأهل من الحلقة الخامسة، فيما بقي مقعدان في انتظار حسمهما على مدار الأسبوعين المقبلين.

وجاءت الانطلاقة للحلقة السادسة مع تحدي اليولة، على أنغام أغنية «ملح الإمارات»، من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وقدّم خلالها المتنافسان عرضاً مميزاً على مسرح الميدان، وسط تفاعل وحماسة كبيرة على المدرجات من الجماهير الحاضرة، ومنح خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، عبيد آل علي علامة اليولة، في الحلقة التي قدمها مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على «يوتيوب».

وفي تحدي السباحة، الذي يُقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المهيري ليكسب 15 علامة.

أمّا في تحدي الرماية، الذي يُقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فقد زادت مسافة الأهداف في هذه المرحلة لتصبح 15 متراً، ومسافة الجري 10 أمتار مع تركيب المخزن، كسب المهيري أيضاً الـ15 علامة.

وفي تحدي تركيب الشداد، تمكّن المهيري من الحصول على علامته.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر عتيق سالم الكعبي، تمكّن المهيري من الحصول على علامته، وفي سباق الهجن الذي ازداد ليصبح لمسافة 1000 متر الذي أقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه تفوق المهيري ليكسب 20 علامة، ويكون ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة.

وحلّ الفنان معضد الكعبي الفائز بلقب نجم الخليج عام 2006، ضيفاً على الحلقة السادسة، وقدّم أغنية «هب لمطلي» من كلمات سعيد محمد الشامسي، وألحان الكعبي نفسه.