مخرجو «المسرح الصحراوي» يشيدون بربط الفن بالتراث

ثمّن مخرجو العروض المشاركة في الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعمة والمحفزة لحركة المسرح العربي. وأشادوا بالمسيرة المتطوّرة للمهرجان ودوره البناء في ربط الفن المسرحي بالتراث الثقافي والفني العربي، وما حققه من نجاح ملموس في جذب الجمهور.

جاء ذلك في «لقاء تعارف» عقده المهرجان في مقر ضيوفه، أول من أمس، واشتمل على شهادات للمخرجين المشاركين حول تحضيراتهم وأبرز ملامح أعمالهم المشاركة، بحضور مدير إدارة المسرح مدير المهرجان أحمد بورحيمة.

وقال الفنان أحمد الجسمي، إن مهرجان المسرح الصحراوي يُعد من التظاهرات الفنية والثقافية المتفردة، كونه يُقام في فضاء مغاير ويقدّم مضامين مستلهمة من الموروثات الثقافية العربية، لافتاً إلى أن المهرجان يحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن سموه كتب نصوص العروض الافتتاحية التي قدمت في دورات سابقة، وهو ما أسهم في تطور المهرجان وأكسبه أصداء واسعة.

وأعرب إياد الشطناوي، مخرج عرض «يا زين» الذي تقدمه فرقة «المسرح الحر» الأردنية، عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان لما يتميز به من خصوصية فنية استثنائية، شاكراً جهود الشارقة في دعم وتطوير التجارب المسرحية العربية، وأوضح أن بيئة المهرجان تشجع المخرجين على البحث والتجريب والمغامرة.

وامتدح جمال ياقوت، كاتب ومخرج عرض «الزير سالم» الذي تقدمه فرقة «كريشين جروب» المصرية، فكرة المهرجان التي تمثل انتقالة حقيقية في مسيرة المسرح العربي.

واعتبر محمد الصادق، مخرج عرض «الكنز» الذي تقدمه فرقة زاوية الليبية في أول مشاركة لها في المهرجان، أن مهرجان المسرح الصحراوي يعيد المسرح إلى مفهوم «الممثل والنص والجمهور» الذي ابتعد عنه المسرح الحديث، مضيفاً «هذا هو المسرح الحقيقي الذي يشبهنا».

وذكر فالح فايز، مخرج عرض «ليلى وألف ليلة» الذي كتب نصه طالب الدوس وتجسده فرقة «السعيد للإنتاج الفني» القطرية، وهي الأخرى تشارك للمرة الأولى، أنه حضر ضيفاً في دورات سابقة للمهرجان، وعلى مدى ثلاث سنوات أعد عمله المشارك حتى يقدمه في أفضل صورة.

وتوجه عبدالرحمن الملا، مخرج عرض «جمر الغضا»، الذي كتب نصه فيصل جواد وتقدمه جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أسهم بجهوده ومبادراته الكبيرة في أن يتبوّأ المسرح الإماراتي هذه المكانة العالية.