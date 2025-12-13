«ليالي حتّا الثقافية».. 13 يوماً من الأنشطة والتجارب التراثية المتفردة

في إطار حملة #وجهات_دبي، وضمن فعاليات النسخة الثانية من «#شتا_حتّا» التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا»، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الخامسة من «ليالي حتّا الثقافية»، الهادفة إلى تقديم باقة متنوعة من التجارب الثقافية والتراثية لزوار منطقة حتّا، وتشجيعهم على استكشاف تاريخها وطبيعتها وثقافتها الأصيلة، وما تتميّز به من عادات وتقاليد وإمكانات تعزّز مكانتها على الخريطة السياحية. ويأتي ذلك بعد فوز النسخة الماضية من الحدث بجائزة «أفضل فعالية مجتمعية» ضمن جوائز «فعاليات الشرق الأوسط 2025»، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى تحقيق أهداف الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا، والارتقاء بجودة الحياة فيها، وإثراء مشهدها الثقافي والفني.

تراث حتّا

وأكدت مديرة إدارة المواقع التراثية بالإنابة في «دبي للثقافة»، مريم ضاعن التميمي، حرص الهيئة على إبراز تراث منطقة حتّا الثقافي، وإمكاناتها التاريخية، وإثراء مشهدها الإبداعي. وقالت: «تُعد ليالي حتّا الثقافية مساحة مهمة تسعى الهيئة من خلالها إلى تسليط الضوء على تاريخ المنطقة العريق، وتراثها وثقافتها الأصيلة، وما تتميز به من تجارب غنية ومسارات ثقافية متفردة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية. كما تدعم الفعالية الأهالي والأسر المنتجة في المنطقة، وتمكن المبدعين من تطوير مشاريعهم الاقتصادية والتجارية والثقافية، وعرض منتجاتهم أمام الجمهور، وهو ما يتناغم مع التزامات دبي للثقافة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وصون التراث المحلي والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة».

عروض فنية

وسيتضمن برنامج «ليالي حتّا الثقافية» التي تستضيفها قرية حتّا التراثية خلال الفترة من 20 ديسمبر 2025 حتى 1 يناير 2026 سلسلة من الأنشطة التراثية والعروض الفنية التي تعكس أصالة ثقافة المنطقة، ومن بينها عروض فولكلورية وفنية مميزة ستقدمها مجموعة من الفرق الشعبية المتخصصة بالحربية، إضافة إلى جلسات العزف على الربابة وآلة العود، وعروض السيرك الترفيهي، وفقّاعات الصابون والبالونات، ومجموعة من ورش العمل التفاعلية.

معرض السينما

وعلى مدار أيام الحدث الذي يقام بالتعاون مع قناة «سما دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، الشريك الإعلامي للحدث، سيكون الزوار على موعد مع «معرض السينما» الذي ستعرض من خلاله القناة مجموعة من المواد الأرشيفية والبرامج والمسلسلات التراثية القديمة، بما يسهم في تمكين الجمهور من استكشاف ثراء المشهد الإبداعي المحلي.

سوق الحرفيين

وستشهد «ليالي حتّا الثقافية»، التي تنظّمها «دبي للثقافة» ضمن مبادرة «شِتَا حتّا»، إقامة سوق الحرفيين الذي يقدّم عروضاً للحرف اليدوية التقليدية. كما تتضمن الفعالية سوقاً شعبية لعرض إبداعات الأسر المنتجة التي تعكس ارتباطها بالتراث المحلي، إلى جانب تشكيلة واسعة من المنتجات التي يقدّمها أصحاب المواهب الإبداعية، بما يتيح لهم تطوير مشاريعهم الثقافية والفنية والاقتصادية، وعرض أعمالهم أمام الجمهور.

. «دبي للثقافة» تنظّم بالتعاون مع قناة سما دبي «معرض السينما» لتقديم مجموعة من البرامج الأرشيفية والمسلسلات التراثية الإماراتية.

. النسخة الماضية من الحدث حصدت جائزة «أفضل فعالية مجتمعية» ضمن جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2025.