1000 فنان يحيون حفلات مهرجان أبوظبي محلياً وحول العالم

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن البرنامج الرئيس لفعاليات الدورة الـ23 من مهرجان أبوظبي، المرتقب انطلاقه يوم 12 أبريل 2026، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الراعي الفخري المؤسِّس لمهرجان أبوظبي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة أكثر من 1000 فنان من 19 دولة لعرض إبداعاتهم الفنية في أبوظبي وحول العالم.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إن مهرجان أبوظبي لعام 2026، يتخذ من «حكمة الثقافة» شعاراً له، وذلك تعبيراً عن الثقافة الثرية لمدينة أبوظبي، وحرصاً على أن تكون هذه الثقافة المفعمة بالحيوية، جسراً ممتداً لتلاقي الحضارات والتواصل بين الشعوب، نهتدي في ذلك بالتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تؤكد أن التنمية الثقافية بالدولة والارتقاء بها إلى المستويات العالمية الرفيعة، هي مسؤولية وطنية لها أولوية قصوى، على خارطة العمل الوطني، بكلِّ ما يتطلبه ذلك من مبادرة والتزام على كافة المستويات في المجتمع.

ويحتفي المهرجان السنوي هذا العام بالثقافة تحت شعار «حكمة الثقافة»، إيماناً بأنها منارة تضيء دروب الإبداعات الفنية وتجمع أبوظبي بالعالم، في تعبير جليّ عن عمق الإبداع والقيم الإنسانية المشتركة.

وستكرّم دورة عام 2026 من المهرجان الولايات المتحدة الأميركية بوصفها «الدولة ضيفة الشرف»، احتفالاً بمرور أكثر من 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية والصداقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تأتي هذه الدورة أيضاً تزامناً مع مناسبة مرور ثلاثة عقود على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «تشكِّلُ هذه الدورةُ علامة فارقة، بمرور 30 عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة الأم للمهرجان، 30 عاماً من الإسهام في إثراء رؤية أبوظبي الثقافية، من ريادة الثقافة كقوةٍ حيّةٍ نابضةٍ بالإلهام، والرؤية، والأمل، في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستثمار في مستقبل الإنسانية».

وأضافت : «كما نحتفل بأكثر من نصف قرن من العلاقات الدبلوماسية، والصداقة مع دولة الإمارات، يتشارك الشعبان طموح وحيوية شبابهما، والشغفَ بالأفكار النيّرة التي تسهم في تقدّم العالم».

ومع برنامج متميز يضم 10 من أبرز فِرَق الأوركسترا العالمية، إضافة إلى عروض الباليه والأوبرا والعروض الموسيقية للعزف المنفرد والحفلات الموسيقية التي يحييها فنانون حائزون على جوائز عالمية مرموقة، ستُلهم الدورة الـ23 من المهرجان الجمهور من مختلف الأعمار، وتصحبهم في تجربة غامرة من التألق الموسيقي، وسيلقي برنامج «مهرجان أبوظبي في الخارج» الضوء على الثقافة الإماراتية والمواهب الدولية، من خلال أعمال تكليف حصري وإنتاج مشترك وعلاقات شراكة وتعاون وعروض ومعارض في أعرق القاعات الفنية والمنصات العالمية.

وفي 12 أبريل المقبل، يفتتح عازف البيانو والمؤلف الموسيقي وقائد الفرقة الحائز على جوائز غرامي، جون باتيست الدورة الـ23 من المهرجان بأسلوبه الفريد الذي يمزج بين موسيقى السول والجاز والسرد العاطفي، وذلك في أمسية تنبض بالإبداع الموسيقي ورواية القصص على مسرح قصر الإمارات.

وعلى مدار شهري أبريل ومايو تتواصل سلسلة أمسيات المهرجان في قصر الإمارات ومركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، مقدّمة عروضاً لأكثر من 350 فناناً من مختلف أنحاء العالم.

وتعتلي فرقة الباليه الأميركية الشهيرة (مسرح الباليه الأميركي)، إحدى أبرز فرق الأداء في العالم، خشبة المسرح في عرض يجمع بين الإتقان الحركي والعمق العاطفي.

كما تقدّم أوركسترا قطر الفلهارمونية «فيردي: أمسية الأوبرا» احتفاءً بالذكرى الـ125 لرحيل المؤلف الموسيقي الإيطالي الشهير جوزيبي فيردي.

وبمشاركة نجم الفلامنكو اللامع خيسوس كارمونا، وقيادة المايسترو بورخا كوينتاس، يشهد هذا الأداء عرضه العالمي الأول في مارس 2026 في إسبانيا ضمن برنامج «مهرجان أبوظبي في الخارج»، قبل أن يحطّ رحاله في أبوظبي في شهر أبريل المقبل ضمن أول عرض له في العالم العربي.

وسيأسر عازف البيانو الكوري - الأميركي مينسو سون، المعروف بعبقريته الموسيقية الجمهور بأدائه ونغماته المتقنة في حفل خاص يُقام في أبريل، وتشمل أبرز محطات المهرجان أيضاً أمسية تحييها عازفة الكمان الحائزة على الجوائز، ليزا باتياشفيلي، ونجم البيانو الصاعد جيورجي غيغاشفيلي، تقدم نجمة السوبرانو سوندرا رادفانوفسكي، بصحبة عازف البيانو فينتشنزو سكاليرا، أمسية أوبرالية، واحتفاءً باليوم الدولي لموسيقى الجاز يقدّم المؤلف والمغني وعازف العود التونسي الشهير ظافر يوسف، برنامجاً موسيقياً.

ويختتم المهرجان بثلاثة عروض ضمن سلسلة «أمسيات إماراتية» خاصة تُقام في 12 و15 و16 مايو المقبل.