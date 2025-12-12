رفيق الصيد ومصدر الفخر

منذ القدم كان الصقر رفيق الإماراتي، وكان وسيلته في الصيد والرزق، ومصدراً للفخر، ورمزاً للشجاعة والقوة والبصيرة.. وهذا ما ينقله هذا الإماراتي المعتز بتراثه وتاريخه لزوّار دبي، ونجحت الدولة في تحويل تراثها العريق إلى جزء من «قوتها الناعمة»، فالصقور ليست مجرد طيور جميلة أو هواية قديمة، بل سفيرة للصحراء، ورسالة حضارية تُظهر التمسّك بالجذور، وفي الوقت نفسه الاحتفاء بالإنسان الذي حافظ على إرث أجداده وسط نهضة عصرية متسارعة.