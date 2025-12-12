«اليودل السويسري» في قائمة التراث الثقافي لـ «اليونسكو»

تم إدراج فن اليودل السويسري التقليدي في قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير الملموس، لينضم بذلك إلى المطبخ الإيطالي، وثقافة حمامات السباحة في آيسلندا، ومهرجان الديوالي (عيد الأنوار) في الهند.

وأعلنت اللجنة الحكومية لحماية التراث الثقافي غير الملموس بـ«اليونسكو» إضافة فن اليودل خلال اجتماعها الـ20 في نيودلهي، أمس، وقالت سويسرا أثناء ترشيحها للتقليد: «فن اليودل يعد تعبيراً قوياً عن الهوية وممارسة ثقافية تبعث على الاتحاد»، ويتردد أن التقليد الغنائي، الذي يتم التناوب فيه بين النبرتين المنخفضة والعالية، يعود إلى رعاة الغنم الذين كانوا يتواصلون مع بعضهم بهذه الطريقة في أنحاء المراعي الجبلية النائية.