ملتقى كُتّاب المقال الإماراتي يجمع صُنّاع الكلمة في مكتبة محمد بن راشد

تنظّم جائزة المقال الإماراتي، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد بدبي، ملتقى كُتّاب المقال الإماراتي، أول ملتقى من نوعه يجمع الكتاب والمبدعين وصنّاع الكلمة ورواد المقال الوطني في أمسية واحدة للتعارف والحوار وتبادل الخبرات بين أجيال مختلفة من كتاب المقال الوطني، ويتوزع ملتقى كتاب المقال الإماراتي على فقرات عدة: ندوة مهنية، ومعرض كتب، وبرنامج يساعد الكتّاب على التواصل مع الجهات الثقافية والإعلامية ورسم مسارات جديدة للمقال الإماراتي، وسيقام الملتقى في الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، وسيستمر حتى الساعة التاسعة، في ضيافة مكتبة محمد بن راشد بدبي، وسيتم خلال ملتقى كتاب المقال الإماراتي إطلاق كتاب بعنوان «مقالات الدورة الأولى لجائزة المقال الإماراتي 2025»، الذي يقع في جزأين، ويجمع مقالات المشاركين في الدورة الأولى للجائزة، وعددها 104 مقالات، يبرز مساهماتهم في صناعة المشهد الجديد للمقال الإماراتي، ويوثق لمرحلة مهمة من بروز وتطور أدب المقال وأبرز رواده في الإمارات، ويقدم الكتاب نماذج متنوعة من الكتابات، تعكس تطور فن المقال ورؤية الكتّاب الإماراتيين في تناول قضايا المجتمع المعاصر.