عرض خاص لفيلم «أطياف ذلك الضوء»

نظّمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً خاصاً لفيلم «أطياف ذلك الضوء» عن شخصية الشاعر سلطان العويس، بمناسبة مرور 100 عام على ولادته، أخرجته الشاعرة والمخرجة الإماراتية، نجوم الغانم، وذلك في سينما ماكس بمركز وافي بدبي، حضره نخبة من المثقفين والفنانين والكتاب والصحافيين، تقدمهم الأمين العام لمؤسسة العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، وعضو مجلس أمناء المؤسسة، الدكتورة فاطمة الصايغ، ورئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، وعدد من الشخصيات العامة.

وقبل العرض وجهت المخرجة نجوم الغانم الشكر لكل العاملين في صناعة الفيلم، وخصت المحررة، آن دي مو، بتحية خاصة، لما بذلته من جهد كبير في العمل، وتحدثت عن ظروف العمل في الفيلم وآلية التعامل مع مادة أرشيفية وتحويلها إلى مادة حية من خلال مزجها بالواقع المعاصر، حيث رسم المشاركون في الفيلم صورة بانورامية لشخصية سلطان العويس من خلال شهاداتهم التي حملت معلومات عن حياته وشعره وتجارته وأعماله الخيرية، فضلاً عن إرهاصات تأسيس جائزة العويس الثقافية.

ولاقى الفيلم، الذي بلغت مدته 60 دقيقة، إعجاباً واستحساناً كبيراً لدى الحاضرين، الذين أثنوا على عمل المخرجة نجوم الغانم، التي طرحت خلال الفيلم رؤية فنية مغايرة بدأت بخطوط لوحة عامة لملامح وجه سلطان العويس تتطور ألوانها مع المزيد من الشهادات لشخصيات الفيلم، ومع نهاية العرض اتضحت معالم اللوحة، وكأنها رسمت صورة صوتية بصرية للشاعر سلطان العويس على التوازي مع اللون والمداخلات الصوتية لكل شخصية من شخصيات الفيلم.