«دبي للثقافة» تناقش واقع الرواية العربية في «حديث المكتبات»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تنظيم جلسة «واقع الرواية في العالم العربي»، وذلك ضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المبدعين والجمهور، والتعريف بإنجازاتهم، ودعم مساهماتهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع وملتقى للمواهب، وتستضيف الجلسة الحوارية، التي ستعقد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، في 18 ديسمبر الجاري، كلاً من الكاتب علي أبوالريش، والدكتور محسن الرملي، والكاتبة نادية النجار، الذين سيتناولون واقع الرواية العربية وتطورها وأبرز التحديات التي تواجهها. كما سيناقشون، خلال الجلسة التي ستديرها الكاتبة مريم حمود، آفاق السرد الأدبي العربي ومستقبله، من خلال تسليط الضوء على أهم الاتجاهات الأدبية والتجارب الإبداعية الحديثة، ودور الرواية في تشكيل الوعي الثقافي والمجتمعي، وستشهد مبادرة «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، عقد ورشة «تقنيات السرد الروائي» التي سيقدمها الدكتور محسن الرملي، من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، بهدف تطوير مهارات المشاركين في الكتابة والسرد الروائي، حيث ستتاح لهم فرصة التعرف إلى أسس الكتابة الروائية.