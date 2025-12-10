مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد

تستعد منطقة الوثبة في أبوظبي لاستقبال واحد من أكبر احتفالات رأس السنة الميلادية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تواصل اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد وضع اللمسات النهائية لبرنامج احتفالي استثنائي يجمع بين عروض نارية ضخمة تمتد أكثر من ساعة، وعروض «درون» هي الأكبر عالمياً، إلى جانب فعاليات تراثية وثقافية تشارك فيها أجنحة الدول والرعاة والشركاء الاستراتيجيون، بما يعزز مكانة المهرجان كمنصة عالمية للاحتفال والتلاقي الثقافي.

ويقدم المهرجان عرضاً للألعاب النارية غير مسبوق يتضمن محاولة تسجيل خمسة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس، وذلك عبر خمس مراحل زمنية موزعة على مدار ليلة رأس السنة، تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وتبلغ ذروتها عند منتصف الليل، مع إطلاق العرض الرئيس الذي يمتد 62 دقيقة متواصلة.

وتعتمد العروض على أحدث تقنيات الإطلاق والتزامن البصري، بما يقدّم مشهداً استثنائياً يغطي سماء الوثبة على نطاق واسع.

وسيكون زوار المهرجان على موعد مع عرض ضخم لطائرات «الدرون»، تشارك فيه 6500 طائرة ضمن طلعة واحدة تستمر 20 دقيقة، تشكّل خلالها تسع لوحات فنية عملاقة تُعرض للمرة الأولى على مستوى العالم، تتكامل مع العد التنازلي الرقمي والألعاب النارية في مشهد بصري واحد، يعكس تطور المهرجان في توظيف التقنيات الحديثة في العروض الترفيهية الكبرى.

وإلى جانب العروض الجوية الكبرى، ستشهد ساحات المهرجان عروضاً تراثية إماراتية تشمل العيالة والرزفة والندبة، بمشاركة مئات العارضين، إضافة إلى عروض الفرق العالمية، كما تقدم أجنحة الدول المشاركة عروضاً كرنفالية وموسيقية متنوعة.