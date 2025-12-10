«جوّنا عربي».. احتفاء بلغة الضاد في منارة السعديات

ينطلق مهرجان «أيام العربية» في دورته الثالثة، من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، في منارة السعديات، تحت شعار «جونا عربي»، وتقدّم دورة هذا العام برنامجاً موسعاً يحتفي باللغة العربية باعتبارها ركناً أساسياً في التعبير الإبداعي والمعرفي، وبما يعكس حضورها في المشهد الثقافي المعاصر، مع الحفاظ على أصالتها وعمقها المرتبط بالهوية والإبداع، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي تنظمه «اليونسكو» سنوياً في 18 ديسمبر.

يحتفي المهرجان بثراء اللغة العربية وتنوعها الإبداعي، مُرحّباً بجميع الزوار من الناطقين أو غير الناطقين بالعربية من خلال العروض الموسيقية والحوار عبر تجارب غامرة وعروض فنية وأعمال معاصرة تُحيي اللغة، ليكون «أيام العربية» منصةً عامةً للفنانين والمؤدين، المحترفين والصاعدين، ممن تشكل اللغة العربية وتأثيرها أداة إبداعهم. ويتضمّن المهرجان برنامجاً متنوعاً لجلسات حوارية ومجالس الحكايات حول موقدة النار، التي تُقام بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بمشاركة نخبة من الشخصيات الثقافية والشعراء وصنّاع الأفلام والباحثين والموسيقيين من العالم العربي.

تتناول الجلسات موضوعات مختلفة تشمل تطور فن الموشحات وتأثيره في التقاليد الشعرية والموسيقية، والعلاقة بين الصوت والذاكرة والهوية، ومساهمات الشباب في إثراء صناعة الفيلم العربي، وجماليات اللغة العربية في الأدب والفنون، ورمزية الحصان العربي وما يمثله من إرث ثقافي عريق.

وصُممت العروض الموسيقية والتجارب التفاعلية لتناسب الجماهير من مختلف الأعمار. كذلك يستضيف المهرجان برنامجاً تدريبياً للسرد القصصي يستمر ثلاثة أيام بالتعاون مع «سي إن إن بالعربية».

وإلى جانب برامجه المتميزة، يستضيف المهرجان فنانين تتنوع خلفياتهم الموسيقية بين الحديث والكلاسيكي وحتى فنون الموشحات الأندلسية، من بينهم فؤاد عبدالواحد، ورحمة رياض، وفرقة كايروكي، وريما خشيش، ولينا شماميان، وزينة عماد، وذلك بعد أن رحب في الدورتين السابقتين بعدد من الفنانين والشخصيات العربية والعالمية من بينهم الأكاديمي والمحلل الأميركي الدكتور روي كاساغراندا، وكذلك الفنانون مروان خوري، ومنى زكي، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وغيرهم.