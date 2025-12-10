تجارب إبداعية مبتكرة في مخيمات «دبي للثقافة» الشتوية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) انتهاء تحضيراتها لفتح أبواب مخيماتها الشتوية التي تنظمها في كل أصولها ومواقعها التراثية والثقافية، خلال ديسمبر الجاري، بهدف منح الأطفال والناشئة ممن تراوح أعمارهم بين أربعة و14 عاماً، مجموعة من التجارب الثقافية والفنية التفاعلية وتمكينهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وهو ما ينسجم مع توجهات الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية قادرة على إلهامهم وفتح آفاقهم الفكرية.

وسيمنح مخيم متحف الشندغة الشتوي، الذي سيقام على فترتين، الأولى من 15 حتى 19 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ الثانية من 22 حتى 26 من الشهر ذاته، الأطفال رحلة تفاعلية غنية بالمتعة والتعلّم، وسيتمكنون خلالها من استكشاف أهمية القطاع الزراعي في الدولة ودوره في تعزيز مفهوم الاستدامة، بما يسهم في غرس قيمة العمل الجماعي في نفوسهم وتنمية روح الفريق لديهم، وخلال المخيم، الذي يرفع شعار «مغامرو الطبيعة»، سيكون الصغار على موعد مع سلسلة من الورش التفاعلية، التي ستقام في أجواء مملوءة بالمرح والتجارب المبتكرة، وتتضمن البحث عن كنوز النخيل، وحل الألغاز في «تحدي غرفة الهرب من المزرعة»، واختبار مهاراتهم في التسلق على أشجار النخيل، كما سيلتقون مع مربي النحل ويستكشفون أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش في البيئة المحلية، ويقومون في الوقت نفسه بتصميم حدائقهم الصغيرة، ويتعلّمون طرق إعداد حلوى البثيثة التقليدية.

وسيوفر مخيم متحف الاتحاد الشتوي، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر 2025، وكذلك من 22 حتى 26 من الشهر ذاته، للأطفال والناشئة سلسلة من الأنشطة التفاعلية والتحديات الجماعية التي تتيح لهم فرصة التعرف إلى رؤى الآباء المؤسسين وقيمهم وإنجازاتهم وتاريخ الدولة وثقافتها، إضافة إلى تعلم المهارات القيادية في التواصل والعمل الجماعي وقيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية، كما سيتمكن المشاركون في المخيم من استكشاف جماليات الفنون والكولاج وأساليب التعامل مع الخزف، والتعرّف إلى الصقور ورمزيتها في الثقافة المحلية، إلى جانب الاطلاع على طرق الزراعة المستدامة، وسيحظى الأطفال بفرصة للتعرّف إلى الأقمار الاصطناعية واستخداماتها، والاطلاع على برامج الدولة ومشاريعها في مجال استكشاف الفضاء والمريخ.

ويقدّم المخيم الشتوي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، الذي سيقام تحت شعار «عجائب الكون»، على دورتين أسبوعيتين من الثامن إلى 12 ديسمبر، ومن 15 إلى 19 ديسمبر، مزيجاً واسعاً من الورش التعليمية والإبداعية، ويتضمن البرنامج جلسات في الفنون التشكيلية، وصناعة الخزف، والفنون الرقمية، ومهارات الطهي، إلى جانب أنشطة خاصة مثل صناعة الشموع المضيئة وفن التلسكوب النجمي الذي يتيح للأطفال صنع مجسمات تلسكوب خاصة بهم، كما يشمل المخيم رحلة تعليمية ممتعة إلى «روبولاند»، ويُختتم بتنظيم معرض فني وعرض مسرحي يستعرضان الإبداعات المتنوعة التي أنجزها الأطفال.

وسيحظى الأطفال المشاركون في مخيم مكتبات دبي العامة الشتوي، الذي سيعقد خلال الفترة من 15 حتى 26 ديسمبر المقبل تحت شعار «شتاؤنا تحدٍّ وإبداع»، بتجارب نوعية تجمع بين الفن والرياضة والأعمال اليدوية بأسلوب مبتكر وممتع، من خلال سلسلة من ورش العمل التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، والراشدية، والطوار، وأم سقيم، والمنخول، وحتا، إضافةً إلى مركز كتبنا الثقافي - ند الحمر، حيث سيتولى مجموعة من الخبراء والمختصين تدريب الأطفال على الرسم بالأكريليك، والفخار، والرسم ثلاثي الأبعاد، والرسم بالرمل، ومسرح الظل، وورش أخرى.

وطوال فترة المخيم، سيخوض الصغار سلسلة من التحديات الرياضية والألعاب الجماعية التي تسهم في تنمية روح التعاون والتركيز لديهم، كما سيمارسون مجموعة من الأعمال اليدوية عبر أنشطة مميزة، تشمل تزيين الأقلام والأكواب وصنع الوسائد المطبوعة، وورشاً إضافية، وسيتعرفون إلى صناعة «السقا» و«الطوي»، بما يعزز ارتباطهم بالتراث المحلي.

كتب مستعملة

تنظم «دبي للثقافة» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بالتزامن مع المخيم، معرض الكتب المستعملة، الذي يفتح أبوابه من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 ظهراً يوم الجمعة، ويُغلق يوم السبت، وتوفر الهيئة من خلاله تشكيلة واسعة من العناوين والكتب والإصدارات النوعية بأسعار رمزية تراوح بين ثلاثة و15 درهماً، وذلك بهدف تعزيز مفهوم استدامة الكتب وتشجيع تبادلها بين أفراد المجتمع.