«الشارقة للمسرح الصحراوي» ينطلق 12 ديسمبر

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم دائرة الثقافة الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري، في منطقة الكهيف، بمشاركة ستة عروض مسرحية من الإمارات وقطر والأردن ومصر وليبيا.

وهيّأت اللجنة المنظمة فضاء المهرجان على هيئة قرية صحراوية تمتد على مساحة واسعة.

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية، مريم المعيني، إن الليلة الافتتاحية للمهرجان، في 12 ديسمبر، تتزين بعرض مسرحي جديد لصاحب السمو حاكم الشارقة، بعنوان «البرّاق وليلى العفيفة».