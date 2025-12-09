«الثقافة» تعلن قائمة إعانات جمعيات النفع العام الثقافية

أعلنت وزارة الثقافة قائمة المشاريع الفائزة ضمن برنامج منح إعانات جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2025.

وقال وكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي، إن الوزارة تعمل على بناء منظومة ثقافية مستدامة ترتكز على الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وتمثل الجمعيات الثقافية أحد أهم محركات هذه المنظومة، في ظل ما تقدمه من مبادرات نوعية تعكس أصالة الهوية الإماراتية، وتُسهم في تمكين المواهب وبناء جيل واعٍ ومبدع، وتعزيز حضور دولتنا في مختلف المنصات الثقافية محلياً وعالمياً.

وضمن قائمة المشاريع الفائزة هذا العام شهدت فئة المهرجانات الثقافية فوز خمسة مشاريع بارزة، من بينها «مهرجان رأس الخيمة لفن العيالة»، ومهرجان «من ميراث الأجداد» لجمعية الفنون الشعبية والمسرح بأم القيوين، ومهرجان «قيظ دبا» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، و«مهرجان زوايا للإبداع الثقافي» لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، كما فازت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بمنحة تنظيم ملتقى المكتبات الإماراتية.

وفي فئة التعليم الثقافي، فاز بالمنح كلٌّ من مركز EMA للموسيقى التابع لجمعية الموسيقيين الإماراتيين، ومشروع ورش فن المالد وفن الحربية لجمعية دبي للفنون الشعبية، ودورة الفنون الشعبية لجمعية التراث الشعبي بأم القيوين، و«مبادرة القراءة الخضراء» لجمعية حماية اللغة العربية.

وضمن فئة الإنتاج الإبداعي، شملت المنح عدداً من الأعمال المسرحية والفنية، منها «صرخات من الهاوية» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و«بالمقلوب» لجمعية ياس للثقافة والفنون، وعمل مسرحي اجتماعي لمسرح دبي الوطني، و«مدينة الأحلام» لمسرح خورفكان للفنون، «أرض اليباس» لمسرح الفجيرة.