لطيفة بنت محمد: دبي عززت تنوعها الثقافي والاقتصادي بفضل فكرها الاستشرافي وخططها النوعية

ترأست سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، حيث اطلعت سموها على مستجدات سير العمل في المشروع، وأبرز النجاحات والإنجازات التي حققتها المنطقة منذ إطلاقها في 2021، ما يعكس أهميتها وحيويتها، وما تتمتع به من إمكانيات واسعة وقدرة كبيرة على استقطاب رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب في مختلف المجالات الإبداعية، وذلك بفضل ما توفره المنطقة من مساحات وفرص استثمارية تحفزهم على التعبير عن أفكارهم، وتمكنهم من تطوير مشاريعهم والمساهمة في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للمشروع، كل من المُدير العام ورئيس مجلس المُديرين في هيئة الطرق والمواصلات نائب رئيس اللجنة مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام بلدية دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، ومدير عام دبي الرقمية حمد عبيد المنصوري، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري، والرئيس التنفيذي لمجموعة "وصل لإدارة الأصول" هشام القاسم، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "دبي للثقافة" منصور لوتاه.

وتابعت سموها خلال الاجتماع مسار تطوير المنطقة التي تُعد أحد أبرز مشاريع التحول الحضري والثقافي في دبي، بعد إعادة توظيفها من منطقة صناعية إلى مركز نابض بالإبداع والابتكار، وتعزيز دورها المحوري في دعم وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تمكنت بفضل فكرها الاستشرافي وخططها النوعية، من تعزيز تنوعها الثقافي والاقتصادي ورفع جاذبيتها وتنافسيتها العالمية، عبر تشجيع ريادة الأعمال الإبداعية، وجذب المستثمرين وأفضل الكفاءات والمواهب من حول العالم، ما جعل منها وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

وقالت: نجحت دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إرساء نموذج استثنائي يحفز على الابتكار ويدعم القطاع الإبداعي ويعزز مساهماته في تحقيق التنمية الشاملة، ويعمل على تأسيس منظومة ثقافية متطورة تسهم في تمكين ودعم المبدعين ورواد الأعمال وتلبية متطلباتهم، وتوفير ما يحتاجونه من فرص وتسهيلات تشجعهم على تحقيق طموحاتهم وتأسيس وتطوير مشاريعهم وخلق قيمة اقتصادية لإنتاجاتهم وإبداعاتهم وإثراء قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأشادت سموّها بجهود اللجنة العليا وفرق اللجان الفرعية لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، والنتائج التي حققتها المنطقة منذ إطلاقها وحتى اليوم، والتي تعكس ريادة دبي وتميز قطاعها الإبداعي، مؤكدةً أنها تجسد قدرة الإمارة على تحويل الطموحات إلى إنجازات، وخلق بيئات داعمة تتيح للمبدعين الازدهار والمساهمة في تشكيل ملامح المستقبل.

وأضافت سموها: أثبتت التجارب العالمية أهمية الاستثمار في الثقافة والإبداع بوصفهما من أكثر محركات النمو تأثيراً واستدامة، وهو ما يتجلى في منطقة القوز الإبداعية التي تواصل ترسيخ مكانتها حاضنة عالمية رائدة للمفكرين والأدباء والفنانين والمبتكرين والمبدعين، وكل من يسعى إلى تحويل أفكاره ورؤاه إلى مشاريع ناجحة ومؤثرة،

ولفتت سموها إلى أن "القوز الإبداعية" تواكب طموحات دبي وتوجهات قيادتها الرشيدة التي جعلت من الثقافة والإبداع قوة حضارية ورافداً اقتصادياً مهماً يسهم في تعزيز دور الإمارة في إثراء الحراك الثقافي العالمي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وتمكنت منطقة "القوز الإبداعية" منذ إطلاقها في أبريل 2021 وحتى اليوم، من تحقيق إنجازات نوعية رسخت مكانتها واحدة من أبرز المناطق الإبداعية نمواً في الدولة، حيث شهدت تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً ومبادرة، ما أسهم في تعزيز بنيتها التحتية الداعمة لأصحاب المواهب والقطاعات الإبداعية المتعددة، ودعم وتمكين منظومة الأعمال الإبداعية.

كما سجلت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظاً مع إصدار أكثر من 3527 رخصة تجارية جديدة، إضافة إلى ارتفاع معدل الرخص الجديدة والمجددة بنحو خمسة أضعاف، ما أسهم في توفير أكثر من 6400 فرصة عمل إبداعية، وتمكين 352 مبدعاً من عرض إنتاجاتهم، إلى جانب استضافة أكثر من 215 فعالية جذبت أكثر من 82 ألف مشارك.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة متكاملة تدعم المبدعين ورواد الأعمال الثقافية عبر منظومة شاملة تسعى لتطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز والتسهيلات، واستحداث مساحات متعددة الاستخدامات للعيش والعمل والإنتاج والعرض.

كما يشكل المشروع نموذجاً مبتكراً في مواءمة السياسات الثقافية والإبداعية، والحفاظ على الهوية المجتمعية للمنطقة، وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع الإبداعي.

وكانت منطقة القوز الإبداعية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، حيث استكملت عدداً من المشاريع الرئيسية التي أسهمت في تحويل المنطقة إلى منظومة حضرية متكاملة داعمة للقطاع الإبداعي، فقد تم الانتهاء من إعداد المخطط العام للمنطقة واعتماده من الجهات الحكومية المختصة بوصفه الإطار الرئيس لتنظيم استخدامات الأراضي وتطوير البنية الحضرية وتعزيز عوامل الجذب للمبدعين والمستأجرين من الفنانين.

كما تم إنجاز الدليل الإرشادي لتطوير الأراضي بهدف توفير مرجع رسمي لتوجيه عمليات البناء والتطوير، ما يُسهم في رفع جودة مشاريع القطاع الخاص داخل المنطقة.

وعلى مستوى البنية التحتية، أنهت الجهات المختصة أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار في المنطقة لضمان جاهزيتها في الحالات الطارئة، إلى جانب تنفيذ متطلبات التنقل المرن بما يشمل الجسر الفني الجديد، ومسارات المشاة والدراجات، والاستراحات، والمظلات، وتعزيز الربط بين عناصر الحركة والتنقل في المنطقة.

كما أسهمت التحسينات المرورية والحضرية التي جرى تنفيذها في رفع كفاءة الحركة في المنطقة وتعزيز التجارب اليومية لمجتمعها.

ومن الناحية الاقتصادية، تم اعتماد حزم تحفيزية لدعم المستأجرين من الفنانين وضمان استقرارهم ونمو أعمالهم في المنطقة، إلى جانب تمكين المستثمرين من إتمام إجراءات تغيير استخدامات الأراضي إلى أنشطة إبداعية.

كما تم إدراج خدمة "رحلة المبدع لتأسيس الأعمال" ضمن منصة "استثمر في دبي" بهدف تبسيط مسار تأسيس المشاريع الإبداعية وجعله أكثر وضوحاً وسهولة.

وشملت قائمة الإنجازات إطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة للمجتمع الإبداعي، والتي جاءت ضمن إطار الأنشطة والبرامج التفاعلية التي نُظمت في المنطقة، ومن بينها "منتدى القوز للريادة الإبداعية" والمسابقة التابعة له، والهادف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي وما يقدمه من فرص استثمارية وتنموية مميزة، إلى جانب الاحتفاء برواد الأعمال وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومورد اقتصادي مستدام.

كما شملت المبادرات برنامج "شهر الصنّاع" الهادف إلى توفير مظلة تجمع مختلف الصناع وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، والعمل على تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم الفنية وتنمية قدراتهم المتنوعة.

وضمت المبادرات كذلك، برنامج دبلوم "مبتكر" الذي يستهدف تنمية مهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع الريادية، وتزويد رواد الأعمال بما يحتاجونه من مهارات عملية ومعرفة بالسوق المحلية، لتحفيزهم على تأسيس مشاريع تجارية قائمة على منتجات مبتكرة، كما شهدت المنطقة تنظيم "مهرجان القوز للفنون" وغيرها من الفعاليات التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وإثراء المشهد الإبداعي.

من جهة أخرى، تواصل منطقة القوز الإبداعية رحلتها التطويرية بخطى ثابتة تستند إلى رؤية واضحة وشراكات قوية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز مكانتها وجهةً عالمية للإبداع، حيث تواصل اللجنة العليا لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، وشركاء القطاع العام والخاص تنفيذ مجموعة من الخطط الطموحة الهادفة إلى جعل القوز نموذجاً يحتذى به في بناء منظومات حضرية متكاملة تُسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي وابتكار حلول جديدة تعزز جودة الحياة وتواكب تطلعات دبي المستقبلية.

وتشهد المنطقة حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في رفع مستويات الاستدامة، وتعزيز جاهزية بنيتها التحتية، وتحسين جودة الحياة فيها، وذلك ضمن عملية التطوير الشاملة التي تشهدها استناداً إلى المخطط العام المعتمد، ووفق أولويات التكامل الحضري والاقتصادي. ومن أبرزها مشروع "نظام الري والزراعة التجميلية" الذي سيساعد في تحسين المشهد الحضري ورفع جاذبية المنطقة.

كما يجري العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على استكمال خطة التعامل مع الأراضي ذات الأنشطة الخطرة لضمان أعلى مستويات السلامة، بالإضافة إلى متابعة إجراءات دعم المستثمرين وتسهيل عمليات تحويل استخدامات المواقع إلى أنشطة إبداعية، وغيرها.