«إرثي» في «أسبوع موسكو للتصميم»

يشارك مجلس «إرثي» للحِرَف المعاصرة بالشارقة في النسخة السابعة من «أسبوع موسكو للتصميم والديكور الداخلي»، الذي تستضيفه العاصمة الروسية، من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، بحضور واسع من ممثلي مؤسسات التصميم والصناعات الإبداعية من 15 دولة حول العالم، ونخبة من الخبراء والمصممين الدوليين.

وتتناول مدير عام مجلس «إرثي»، ريم بن كرم، في جلسة متخصصة بعنوان «صيغة الذوق الرفيع»، أبرز الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، فيما تشارك رئيسة قسم التسويق والفعاليات في مجلس «إرثي»، عائشة الحمودي، ضمن البرنامج المهني الذي يضم نحو 200 متحدث دولي ومحلي.