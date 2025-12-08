«يولة فزاع».. أولى بطاقات «المربع الذهبي» للأحبابي

حقق منصور محمد الأحبابي من أبوظبي أولى بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي»، بعد تفوقه في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية للنسخة الـ25 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في انطلاقة مواجهات الدور الثاني، التي سبق أن تأهل فيها ثمانية يويلة في طريقهم للظفر باللقب الكبير ورفع كأس فزاع الذهبية، حلم الشباب في واحدة من أكبر البطولات التراثية وأكثرها تنوعاً وشمولية.

وجاء فوز الأحبابي على حساب منافسه أحمد علي الحبسي من إمارة رأس الخيمة، في حلقة مليئة بالتنافس، قدمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على «يوتيوب».

وانطلقت الحلقة الأولى من المرحلة الثانية بعرض اليولة على إيقاع أغنية «ملح الإمارات»، من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيمهما خليفة بن سبعين، وفيها تمكن الأحبابي من تحقيق الأسبقية على منافسه بتحقيقه الـ25 علامة.

وفي تحدي تركيب الشداد، وحده الأحبابي تمكن من الحصول على علامته.

أما في تحدي السباحة الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، كسب الأحبابي أيضاً الـ15 علامة، بعد فوزه في السباق.

أما في تحدي الرماية التي تحبس الأنفاس دائماً للجماهير الحاضرة في مدرجات الميدان، فقد زادت مسافة الأهداف في هذه المرحلة لتصبح 15 متراً، ومسافة الجري 10 أمتار مع تركيب المخزن، وانطلق الحبسي لينهي التصويب على الأهداف سريعاً، ويكسب الـ15 علامة، ليعود ويجدد آماله في المنافسة.

ثم في تحدي عدّ القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر عتيق سالم الكعبي، كانت الـ15 علامة من نصيب الأحبابي.

وفي سباق الركض بالهجن الذي ازداد ليصبح لمسافة 1000 متر، الذي أقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوق الأحبابي أيضاً ليكسب الـ20 علامة، ليحسم تأهله، ويكون أول المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة.