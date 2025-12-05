«مسيرة الاتحاد» إلى المجد

من مختلف مناطق الدولة انطلقت جموع أبناء القبائل في مشهد وطني مهيب، للمشاركة في «مسيرة الاتحاد»، حيث تلاقت القلوب والأحلام على درب واحد، هو درب الانتماء والوفاء للوطن وقادته..

وأمام مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، انطلق المشاركون رافعين أعلام دولة الإمارات عالية خفاقة، يرددون الأهازيج الشعبية التراثية التي حملت في نغماتها عبق الماضي وعزّة الحاضر، معبرين عن فخرهم العميق بقوة ترابط النسيج الوطني والمسيرة المظفرة نحو المستقبل والمجد.