«شهود التغيير».. يوثّق مسيرة الفن المحلي على مدى 5 عقود

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة بارجيل للفنون تنظيم المعرض الاستعادي الكبير «شهود التغيير»، وذلك حتى 30 يونيو 2026 في متحف الاتحاد، ويضم المعرض الاستعادي الذي يستعرض نمو الهوية الفنية في دولة الإمارات على مدى خمسة عقود، نحو 60 عملاً فنياً من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون، تحمل بصمات نخبة من الفنانين الرواد والمعاصرين الذين عاشوا وعملوا في الدولة منذ عام 1971.

وتوثّق هذه الأعمال، من خلال الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت الفني والوسائط المتعددة، مسيرةَ الفن المحلي وتحوّلاته، فيما يقدم المعرض حواراً ملهماً بين أجيال مختلفة من الفنانين الإماراتيين والمبدعين من سورية والعراق وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والبحرين، وتتنوّع الأعمال بين لوحات المناظر الطبيعية الأولى وتجارب التجريد والحروفيات والتوثيق العمراني، بما يعكس تطوّر مفاهيم الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية عبر الزمن.

وأبرمت «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع مؤسسة بارجيل للفنون، بهدف توسيع آفاق التعاون وتفعيل قنوات التواصل المشتركة، لإيجاد منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت المديرة التنفيذية لقطاع المتاحف والتراث في «دبي للثقافة»، منى فيصل القرق، إلى أهمية المعرض الفني ودوره في توثيق التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية السريعة التي شهدتها دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، وقالت: «يُعد المعرض مساحة فنية ملهمة، تجمع خبراء المتاحف والفنانين في متحف الاتحاد، ليشكل ذلك حدثاً رمزياً بارزاً يسلط الضوء على المشهد الفني المحلي، ويجسد تلاقي الإرث الثقافي مع روح الابتكار والرؤية المستقبلية، بما يعكس ريادة دبي كوجهة عالمية لاستشراف مستقبل قطاع المتاحف»، لافتةً إلى أن المعرض يعكس التزام «دبي للثقافة» ومسؤولياتها الهادفة إلى تعزيز تفاعل الجمهور مع الفنون، وجعل الثقافة في متناول الجميع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقال مؤسّس مؤسسة بارجيل للفنون، سلطان سعود القاسمي: «يسعدنا التعاون مع (دبي للثقافة)، للاحتفاء بخمسة عقود من الفن في دولة الإمارات، من خلال معرض (شهود التغيير)، إذ يشكّل دعوة للتوقف والتأمّل في إرثنا الثقافي الغني، الذي أسهمت في تشكيله نخبة من الفنانين الرواد والناشئة من مختلف أنحاء الدولة، كما يتيح هذا التعاون للجمهور فرصة اكتشاف مجموعة واسعة من الأعمال من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون، من بينها أعمال تُعرَض أمام الجمهور للمرة الأولى».

وقال القَيّم الفني في مؤسسة بارجيل للفنون والقَيّم المشرف على معرض «شهود التغيير»، رامي حمص: «يسعدنا أن نقدم معرضاً يستند إلى منهجيتنا القائمة على التوازن بين الجنسين، ما يؤكد التزامنا إبراز إسهامات المبدعات في رفد الحركة الفنية المحلية».