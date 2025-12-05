«إرثي» يوسع حضور الحِرَف الإماراتية في المشهد العالمي

تكشف تجربة «مجلس إرثي للحرف المعاصرة»، خلال السنوات الـ10 الماضية، أن الثروة البشرية الحرفية النسائية تشكل قوة تنموية شاملة، حيث يتبنّى «إرثي» نموذجاً متكاملاً يجمع بين التمكين، والابتكار، والشراكات الدولية، ونقل المهارات، ويرسّخ فكرة أن الاستثمار في المرأة الحرفية هو استثمار في رأس المال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي معاً، وأن بناء اقتصاد مستدام يتطلب منظومات إنتاج بشرية تؤمن بالهوية وتنتج من خلالها، ويحتفي مجلس إرثي بمرور عقد على انطلاقه عبر أكثر من سبع فعاليات دولية ومحلية في الشارقة، ولندن، وبازل، وموسكو، إلى جانب توقيع خمس شراكات استراتيجية جديدة، وإطلاق مجموعات إنتاج تعكس تزاوج الجماليات التراثية بالابتكار المعاصر، وتنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية تجمع نخبة من خبراء التصميم والثقافة الحرفية.

ومن خلال برامج التوثيق والنشر مثل: ألياف النخيل، وصفات للمستقبل، هندسة الثقافة، وورش تعليمية متنوعة بلغ عددها أكثر من 60 ورشة في 2024، استفاد منها نحو 1400 شخص، يعمل «إرثي» على توسيع نطاق الحرف لتصبح جزءاً من اقتصاد المعرفة والابتكار، وتعيد بناء العلاقة بين الإنسان ومحيطه التراثي من منظور معاصر.

وتقول مدير عام المجلس ريم بن كرم: «منذ تأسيس المجلس على يد قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس إرثي للحِرف المعاصرة، ونحن نؤمن بأن التراث الحرفي الإماراتي يحمل في جوهره قوة قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية معاً، بوصفه مورداً أصيلاً يعزّز الهوية، ويولّد فرصاً مستدامة للمرأة والمجتمع، وانطلاقاً من هذه الرسالة السامية، يعمل مجلس (إرثي) على بناء منظومات إنتاج متكاملة، تُسهم في تمكين الحرفيات، وتطوير المهارات، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يجعل المجتمع شريكاً أصيلاً في مسار التنمية الشاملة التي نطمح إليها في دولة الإمارات».

أسس «إرثي» شراكات دولية استراتيجية مع بيوت تصميم عالمية، مثل: بولغاري، وكارتييه، وديزاين ميامي، وأسبري، ليضع الحرف الإماراتية في سياق عالمي محترف، وأسهمت هذه الشراكات في تسليط الضوء على الحرف الإماراتية ضمن معارض عالمية مرموقة.

