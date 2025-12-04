مسيرة روبرتو كوين الإبداعية في ضيافة «دبي للثقافة »

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي جلسة حوارية بعنوان «استكشاف الأفكار: حوار مع روبرتو كوين»، استضافت خلالها مصمم المجوهرات العالمي، روبرتو كوين، للحديث عن مسيرته الإبداعية ومصادر إلهامه، وقدرته على الابتكار وتقديم تصاميم جريئة، وجاءت الجلسة، التي عُقدت بدعم من منصة «سكة»، بهدف إتاحة المجال أمام المبدعين للتعرف إلى رؤى جديدة تُسهم في توسيع معارفهم، وتعزيز مهاراتهم في مجالات التصميم والفنون، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى دعم أصحاب المواهب وتمكينهم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وخلال الجلسة - التي عُقدت في متحف الاتحاد، بحضور مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في الهيئة، شيماء راشد السويدي، ومديرة إدارة المشاريع والفعاليات في الهيئة، خلود خوري - استعرض كوين أبرز ملامح مسيرته الإبداعية، وتناول بداياته في قطاع الضيافة، وانتقاله لاحقاً إلى عالم المجوهرات، وتوقف عند أبرز المحطات التي شكلت شغفه، إلى جانب تأسيس مركزه للتصميم والإبداع، وإطلاق علامته التجارية عام 1996، التي سرعان ما وصلت إلى مصاف العلامات العالمية بفضل ما قدمته من ابتكارات فنية مميزة.

وركز كوين أثناء الجلسة التي أدارتها القيمة الفنية لوتشيا بوسكيني على مصادر إلهامه الذي يستمده من تنوع الثقافات في العالم، وكيف تسهم في تحفيزه على الإبداع وابتكار تصاميم جديدة وجريئة تعكس رحلته المليئة بالشغف والتجدد، والسعي لتحقيق التوازن بين الماضي والمستقبل، حيث تروي تصاميمه حكايات مختلفة يتجلى فيها التميز وهوية أسلوبه المتفرد، كما ناقش أهم الممارسات الأخلاقية في صناعة المجوهرات، وفي الوقت نفسه وجّه كوين مجموعة من الرسائل الملهمة التي تحث الشباب وأصحاب المواهب على تطوير مهاراتهم، والعمل على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وعلى هامش الجلسة، التقت هالة بدري بالمصمم روبرتو كوين، حيث أشادت بإنجازاته وتنوع أفكاره، وما تتميز به مسيرته الإبداعية من محطات لافتة، وأكدت في الوقت نفسه حرص الهيئة على رعاية أصحاب المواهب واحتضانهم، ودعم الإبداع، وفتح الآفاق أمام رواد الأعمال والمبدعين، وتمكينهم من الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، كما أشارت إلى جهود الهيئة في تحفيز المواهب المحلية، وتوفير البيئة التي تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة، تمكنهم من تطوير مشاريعهم، والمساهمة في إثراء المشهد الفني في دبي، وتعزيز حضور الإمارة على الخريطة العالمية.