"الوفاء لأهل الوفا".. احتفالية ثقافية فنية تتغنى بأمجاد الإمارات في عيد الاتحاد الـ54

احتفاء بعيد اتحاد دولة الإمارات الـ 54، نُظمت احتفالية نابضة بقيم ومنارات ورؤى مؤسسي دولة الإمارات وقادتها الأكارم، بموازاة عبق التراث الإماراتي، أمس (الأحد 30-11-2025)، في فندق زعبيل هاوس –الجميرا، الغاردينز بدبي- ذي اونيكس تاور، تحت عنوان "الوفاء لأهل الوفاء"، وذلك بحضور مصمم علم دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله محمد المعينة، وكوكبة من المسؤولين وعمداء الكليات ورجال الأعمال والفنانين والشعراء والإعلاميين.

اشتملت الفعالية على مجموعة من الفقرات الرئيسية، الفنية والموسيقية والتراثية، وكان من بين أبرزها عروض وأداءات فنية تراثية إماراتية قدمتها فرقة "الشرقية" بقيادة جميع الظنحاني، إضافة إلى معرض فني ضخم، تضمن 54 لوحة متنوعة، تروي من خلال تشكيلات فنية بديعة وروائع عديدة في فن الخط العربي، ملامح تميز رؤى وإنجازات قادة الإمارات ، عارضة بشكل رئيسي لفرادة حكمة وشيم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وكذلك قيمة وأدوار تميز حرص ووفاء ودأب إخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات . كذلك تعكس اللوحات ملامح وقبسات متميزة من إنجازات دولة الإمارات وبرامج عملها الملهمة في حقول العلم والاقتصاد واستكشاف الفضاء والاستدامة وبناء دعائم التطور والاستعداد للمستقبل. كذلك تضمنت الفعالية باقات متنوعة من القصائد التي تسرد حكايات تميز وإلهام دولة الإمارات ومنجزات ورؤى قادتها الملهمة. وذلك إلى جانب معرض تراثي يعكس غنى وقيمة تراث وثقافة الإمارات، وأوبريت خاص يروي قصة أمجاد دار زايد وسيرة ريادتها في حقول العمل والنجاح المتعددة، وفي ميادين الخير ونشر السلام.

لوحات وقيم

تحكي لوحات المعرض الذي شكل جوهر الفعالية، عظمة فكر زايد وراشد، اللذين أسسا دعائم دولة الخير والتميز والعلم والإنجاز. إذ تعكس هذه اللوحات التي أبدعها مجموعة من أبرز الفنانين العرب، قيمة أعمال القائدين المؤسسين، وجدوى وأدوار ما رسخاه في مجتمع الدولة ومؤسساتها، وكيف أسهم ذلك في جعل الإمارات منارة عالمية يحتذى بها وتلهم وتعلّم وتقود الجميع في المعمورة، ضمن مجالات الابتكار والعمل والخير كافة. وتعرض لوحات المعرض لهذه الركائز المفصلية التي أسست لريادة الإمارات، من خلال تشكيلات فنية بديعة متناسقة تجسد أقوال القائدين المؤسسين، طيب الله ثراهما، بجانب تركيزها على تبيان وتوضيح الدور الجوهري لرؤى وأفكار وقيم وطموحات قادة الدولة، من بعدهما، وتكاتفهم وتعاونهم وصدقهم في العمل لأجل سعادة وهناء وتطور شعبهم وجميع المقيمين في الإمارات، وذلك خاصة في ضوء قيم ومناهج ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واللذين لا يدخران أية جهود وإمكانات في سبيل تقدم الإمارات وسلام وأمن وتناغم وتواصل مجتمعات البشرية جمعاء.

بلد الخير والإبداع والتسامح

وأكد يونس بوحسون رئيس مجلس إدارة مجموعةً شركات اونكس لاين، المنظمة للفعالية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت نبراسا وكوكبا منيرا في عالمنا، إذ تتعلم منها وتستلهم تجاربها كافة الشعوب وأكثر الدول تقدما، فهي دولة شعارها الخير وهدفها التطور والسلام والتعايش والتسامح.