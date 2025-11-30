تجارب استثنائية تحتفي بعيد الاتحاد.. من متحف زايد الوطني حتى العين

تشهد أبوظبي برنامجاً متنوعاً من الفعاليات التي تحتفي بعيد الاتحاد الـ54، وتتضمن عروضاً تراثية وفنية وموسيقية، وحفلات حية، وأنشطة عائلية في المواقع الثقافية حتى الثالث من ديسمبر بمختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

واعتباراً من الثالث من ديسمبر المقبل، يُمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستكشاف تاريخ الدولة، والاحتفاء بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الراسخة.

وتحتفل مكتبة أبوظبي للأطفال بعيد الاتحاد ببرنامج يمتد لأسبوع كامل حتى الثاني من ديسمبر، ويشمل ورش عمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتجربة الأضواء الاحتفالية، وجلسات القصص «خراريف أول»، وعروضاً شيقة تسلّط الضوء كل يوم على إحدى إمارات الدولة، إلى جانب عرض عيد الاتحاد الخاص كل ليلة على المسرح الخارجي للمجمّع الثقافي.

وستتحوّل القرية التراثية غداً إلى احتفال حي بالهوية الإماراتية، ليستكشف الزوار الحرف التقليدية، مثل التلي، والسدو، والخوص، ويستمتعوا بعروض العَيالة، وتذوّق المأكولات الإماراتية، والتجول في السوق الشعبي، الذي يضم ثمانية رواد أعمال إماراتيين، يقدمون العديد من المنتجات التقليدية والمصنوعات الحرفية، إضافة إلى الأنشطة العائلية التفاعلية وأكشاك التصوير.

ويستضيف بيت محمد بن خليفة، في العين، على مدار اليومين المقبلين، احتفالات تجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بتجربة مُلهمة تعكس أصالة التراث الإماراتي، وروح الفخر بالهوية الوطنية. ويشمل البرنامج عروضاً للفنون والحرف التقليدية، وركناً للمأكولات الشعبية، وتجارب عائلية مميزة، وورش عمل إبداعية، وعرضاً لموكب الخيل، بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

أما متحف المقطع فيستضيف في ساحته الخارجية بعد غد، عرضاً لفنون الرزفة يحتفي بعيد الاتحاد، ويجسد روح الفخر والأصالة. وتحتفي منارة السعديات، في المنطقة الثقافية في السعديات، بعيد الاتحاد من الغد، وعلى مدار ثلاثة أيام، ببرنامج حافل بالفعاليات المستوحاة من أجواء المسيرات الوطنية. ويُشكل معرض الفن العام منار أبوظبي، الذي تتواصل فعالياته حتى الرابع من يناير 2026، فرصة مثالية لاستكشاف جماليات الجزر والواحات وغابات أشجار القرم في إمارة أبوظبي من منظور جديد. ويستمتع زواره بأعمال فنية وتكليفية جديدة، ومنحوتات مضيئة، وعروض ضوئية، وتجارب تفاعلية في جزيرة الجبيل، المسرح الرئيس للفعاليات، وسوق الميناء في العاصمة، ومساري واحتي القطارة والجيمي الثقافيين في منطقة العين.

أجواء عائلية

بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، يقدم مهرجان أم الإمارات تجربة عائلية متكاملة حتى بعد غد في منطقتي العين والظفرة، وسط أجواء تجسّد روح الفخر والانتماء الوطني.

كما نظّم بيت العود حفلاً موسيقياً أمس، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، بمشاركة خريجين وموسيقيين وفنانين إماراتيين عزفوا أعذب الألحان الوطنية والشعبية.

. 8 رواد أعمال إماراتيين يقدمون منتجات تقليدية في سوق القرية التراثية.