تكريم المشاركين في «الإمارات للهوايات والمقتنيات»

نظمت ندوة الثقافة والعلوم حفل تكريم للمشاركين بمعرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة، بحضور نخبة من الهواة والمهتمين بهذا المجال الثقافي.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور أن إطلاق المعرض جاء بهدف تعزيز ثقافة الاقتناء، وتبادل المعرفة حول مقتنيات متنوعة، وتحفيز أفراد المجتمع على الحفاظ على الذكريات والممتلكات التي تُمثّل قيمة عاطفية أو تاريخية. شهد المعرض تنوعاً كبيراً في المقتنيات الخاصة والعامة والمحلية والعالمية، ووثّق مشاركون خلاله مراحل من تاريخ الإمارات، عبر صور نادرة، فيما عرض آخرون مقتنيات لقادة وشخصيات وطنية بارزة، ما جعل المعرض بمثابة سجل بصري ووجداني لذاكرة مجتمع كامل.