«دبي للفنون الأدائية».. احتفاء بإبداعات الشباب في حي الشندغة

من خلال برنامج يضم ثماني مسرحيات، وأربع فِرَق لعروض الفنون الشعبية، فضلاً عن العروض الموسيقية، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية في حي الشندغة التاريخي، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويوفر المهرجان منصة مبتكرة قادرة على دعم المبدعين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتحفيزهم على إنتاج أعمال فنية وأدائية متنوعة، تسهم في إثراء الحراك الثقافي في دبي، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

مسرحيات من الواقع

وعلى وقع أحداث عرض «الهوى غرام» من تأليف وإخراج عبدالله المهيري، وأداء فرقة مسرح دبي الوطني، سيرفع مهرجان دبي لمسرح الشباب الذي يقام تحت مظلة مهرجان الفنون الأدائية، ستارته، وسيقدم ثماني مسرحيات مستلهمة من الواقع، لمختلف الجمعيات والفرق المسرحية المحلية التي ستتنافس على جوائز المهرجان، وستُعرض في يومه الثاني مسرحية «سائر» من تأليف عبدالله المهيري، وإخراج عبدالعزيز حبيب، وتقديم مسرح خورفكان للفنون، بينما تستضيف خشبته في اليوم الثالث عرض «صانع الدُّمى» من تأليف سالم التميمي وإخراج عبدالله خليل، وتقديم فرقة مسرح دبي الأهلي، وسيتابع الجمهور في اليوم الرابع عرض «ليلة مقتل تشيخوف» الذي يحمل بصمات مدحت مصطفى في التأليف، ومحمد قايد في الإخراج، وتقدمه على الخشبة شركة «آرت بوكس جروب»، أما اليوم الخامس فسيقدم عرض «العارف لا يعرف» من تأليف عبدالله المهيري، وإعداد شعبان سبيت ومحمد بلال، وإخراج محمد بلال مبارك خميس، وأداء فرقة مسرح الشباب للفنون، وستقدم أكاديمية الفنون الأدائية - الشارقة في اليوم السادس عرض «The Pearl Diver»، وهو من تأليف جوليا جوهانسون، وإخراج إيلي موسى، كما تقدم «آرت مايز» عرض «رماد» من تأليف وإخراج شيرين الشوفي، ويُختتم المهرجان بعرض «علبة كبريت» من تأليف محمد صالح السيدي، وإخراج مازن الزدجالي، وأداء فرقة مسرح العين، وستتنافس جميع العروض على جوائز المهرجان، ومن بينها: أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.

تحت مظلة واحدة

وقالت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف، لـ«الإمارات اليوم»: «ارتأت الهيئة جمع الفنون الأدائية والموسيقى والمسرح تحت مظلة واحدة، لضمان وجود منصة داعمة للمواهب في هذه المجالات، وبهدف ضمان استدامة دعم الشباب ودعم هذه الفنون، وقد تم العمل مدة سنة كاملة من أجل جمع المهرجانات جميعها واختيار المشاركات، وإلى جانب المسارح الأهلية في الدولة، تم منح شركات الإنتاج الخاصة الفرصة للمشاركة، كما أن المشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات»، ولفتت إلى أنه تم تلقي 15 مشاركة في مهرجان المسرح، وتم اختيار ثمانية أعمال من بينها، بينما وصل عدد المشاركات إلى 65 في مجال الموسيقى، وأربع فِرق للفنون الشعبية، وشددت على أن المعايير التي حكمت اختيار الأعمال المسرحية، تمثلت في جودة الأفكار المطروحة، والأداء التمثيلي، لاسيما أن الغالبية هي من المواهب الجديدة، فضلاً عن الإخراج والنص المميزين.

خارج المسرح

وأكدت الجلاف، أن العروض للمرة الأولى ستكون خارج إطار المسرح الداخلي المتعارف عليه، ولكن هذا لن يغيب السينوغرافيا عن الأعمال المسرحية، مع الإشارة إلى أنه سيتم التركيز على الإضاءة، مع وجود معايير تراعي مكان العرض الجديد في التحكيم، وأشارت إلى أنه تم استحداث جائزة أفضل جهد ترويجي، التي ستقدم لفئة العمل المسرحي الشبابي، إذ تم منح المسارح الشبابية فرصة الترويج للعمل بشكل شبه احترافي، فضلاً عن استقطاب الجمهور، لاسيما أن العروض اليوم تهدف لأن تكون جماهيرية أكثر، لاسيما أننا في «عام المجتمع».

فِرَق وجمعيات

واعتبرت الجلاف أن موقع الشندغة سيجذب المزيد من الجمهور، موضحة أن المساحات المخصصة لعرض المسرحيات تستوعب 200 شخص، متوقعة أن تجذب العروض الجماهير العادية، وليس فقط جماهير المسرح، بسبب موقع الشندغة الذي يعج بالزوار، أما الفنون الشعبية التي ستقدم عروضها خلال المهرجات، فنوهت الجلاف بأنها شبابية أيضاً، وستشهد مشاركة فرق وجمعيات، إذ تم فتح الباب للجميع للمشاركة في هذا المهرجان، بينما شددت على أن نسبة الإماراتيين في مجال الموسيقى ارتفع بحدود 50%، وكذلك وصلت نسبة الفائزين الإماراتيين إلى 50%، وسيتم توزيع الجوائز في ختام المهرجان في الخامس من ديسمبر.

فنون شعبية وموسيقى

يشهد المهرجان، الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، عروضاً متنوعة، تقدمها مجموعة من فرق الفنون الشعبية، ومن بينها فرقة اليزوة، وجمعية دبي للفنون الشعبية، وجمعية دبي للفنون الشعبية والتجديف، وفرقة مسرح الشباب للفنون، حيث تتنافس جميعها على جوائز مهرجان دبي للفنون الشعبية، في حين يستضيف مهرجان دبي لموسيقى الشباب 15 موهبة موسيقية شابة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وستتنافس أيضاً ضمن مسابقة المهرجان التي تضم 10 فئات، من بينها أفضل مغنٍ منفرد، وأفضل مغنية منفردة، وأفضل عازف على آلة العود، وأفضل عازف إماراتي، وأفضل عازف على البيانو والقانون، وغيرها.