مدينة إكسبو دبي تنبض بالفعاليات والحماسة في عيد الاتحاد

تستقبل مدينة إكسبو دبي فصل الشتاء بأجواء احتفالية حماسية، تزامناً مع عطلة المدارس وعيد الاتحاد، لتتحول إلى وجهة حافلة بالترفيه والمهرجانات والأنشطة الفنية والثقافية لجميع الأعمار، من احتفالات عيد الاتحاد في «بيت الفن» و«تيرّا» إلى «مدينة الشتاء»، وغيرها من الفعاليات التي تعم سائر أرجاء المدينة.

وقال رئيس المبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي، شولتو دوغلاسهوم: «هذا الموسم يجسد رؤية مدينة إكسبو كوجهة تحتفي بالروابط والثقافات والابتكار، ولم يشهد موسم الأعياد أجواء بهذه الحيوية والتشويق من قبل، فكل جزء من المدينة ينبض بالفن والموسيقى والأجواء الاحتفالية».

وينطلق مهرجان الكيك في قبة الوصل، اليوم، ويستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل، ويجمع أشهر الطهاة ومئات الأنواع من قوالب الحلوى، مع هواة فنون الطهي والذوّاقين، إضافة إلى الجولة الختامية لفعالية «كيك بيكنك» ولأول مرة في الإمارات.

وفي الثاني من ديسمبر المقبل يحتفي بيت الفن بمناسبة عيد الاتحاد، وهو المركز الثقافي الجديد متعدد التخصصات الحائز الجوائز، والذي افتتح أخيراً لاستقبال جميع الزوار، ويقدّم فعاليات وورش عمل تدريبية على الحِرف التراثية، مثل صناعة البرقع والتلي. وتختتم الفعاليات بالجلسة الحوارية بين آمنة أبوالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، وسارة الخيّال، المصممة الإماراتية الموهوبة، تليها عروض فرقة أوركسترا الفردوس الموسيقية الآسرة، وبث مباشر للاحتفال الرسمي. كما يتاح للزوار الاحتفال بعيد الاتحاد في تيرّا مع مهرجان الطبيعة والعجائب، من اكتشاف النباتات المحلية، مثل أشجار الغاف وأزهار الصحراء، إلى الورش العملية وركوب الجِمال، وفنون الحناء والسرد التراثي، في تجربة غامرة للتعرّف إلى ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

وابتداء من السادس حتى 31 ديسمبر المقبل، تقام مدينة الشتاء في ساحة الوصل في أجواء احتفالية، وتتضمن أكشاك موسمية وعروضاً ترفيهية وتجارب فريدة للأطفال، تشمل فعاليات رسائل إلى سانتا، ومخبز السيدة كلوز، والحفل الموسيقي «كارولز باي كاندل لايت» المرتقب من كل أفراد العائلة.

وينطلق معسكر الشتاء في تيرّا تزامناً مع عطلة المدارس، في الثامن من ديسمبر حتى الثاني من يناير، ليقدّم للأطفال تجربة لا تُنسى تتضمن أنشطة ترفيهية وورش عمل إبداعية، ومسابقات في الهواء الطلق.

وتستقبل مدينة إكسبو دبي العام الجديد بأجواء عائلية مميزة وحافلة بالمرح، حيث سيكون العد التنازلي في وقت مبكر للأطفال، ومجدداً في منتصف الليل مع احتفالات ليلة رأس السنة المشوّقة.