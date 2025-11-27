عائلة «آرت دبي» تكبر.. في الذكرى الـ 20

يواصل «آرت دبي» ترسيخ مكانته بوصفه الفعالية الفنية الأبرز في المنطقة، إذ كشف المعرض، أمس، عن أن دورته الخاصة بالذكرى الـ20 لانطلاقته، ستمثّل محطة رئيسة، وستطل مع أكثر من 100 عرض فني حديث ومعاصر وديجيتال، من 35 دولة، ضمن برنامج متعدد التخصصات والثقافات، يعكس حيوية دبي وروحها المميزة القائمة على الديناميكية والتنوّع والتطلّع نحو المستقبل.

وتأتي دورة «آرت دبي 2026» بخمسة أقسام جديدة مُعاد تصميمها ضمن الإطار المفاهيمي للمعرض هذا العام، تحت شعار: «المستقبل، الماضي، الحاضر».

ويعود المعرض إلى مدينة جميرا، من 17 إلى 19 أبريل المقبل، مع تنظيم جولات أولية لكبار الشخصيات في 15 و16 من الشهر نفسه، وتمثّل هذه الدورة أول نسخة تحت إدارة المديرة الجديدة للمعرض، دونيا جوتوايس.

وقالت جوتوايس: «على مدار 20 عاماً لعب المعرض دوراً محورياً في صياغة الهوية الإبداعية لدبي، وأصبح اليوم أحد أبرز المعارض الفنية على مستوى العالم في مدينة تتسم بالحيوية والعالمية، فالثقافة والفن هنا لا يقدمان مشهداً نابضاً بالحياة فحسب، بل يشكلان شبكة عالمية متكاملة من الفنانين وأصحاب صالات العرض والمقتنين والقيّمين، يسهمون جميعاً في بناء منظومة ثقافية محلية حيوية على مدار العام».

وأضافت: «تواصل أقسام المعرض المُجدّدة هذا العام، تحت شعار (المستقبل والماضي والحاضر)، تأكيد التزام (آرت دبي) بالسياق التاريخي الفريد للمنطقة، مع تسليط الضوء على الممارسات الفنية المعاصرة، والأساليب المبتكرة، والرؤى المستقبلية، وتعتبر دبي مركزاً رائداً لسوق الفن المزدهر في المنطقة، ويعكس حجم ونوعية الطلبات التي تلقيناها لدورة الذكرى الـ20 الفرص والإبداع والطاقة الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، كما يُسعدنا بشكل خاص الترحيب بـ26 مشاركاً جديداً ينضمون لأول مرة إلى عائلة (آرت دبي)».

وتركّز معارض «آرت دبي» على الممارسات الفنية المعاصرة التي تُسهم في إثراء الحوار العالمي وتناول القضايا ذات الصلة دولياً، وتعززها أربعة أقسام مُنسّقة طُوِّرت بالتعاون مع مجموعة من أبرز القيّمين والأكاديميين الدوليين، وتشمل الأقسام: «زمانيات» بإشراف الدكتورة سارة رفقي، و«بوابة» بإشراف أمل خلف، و«آرت دبي ديجيتال» بإشراف أولريش شراوت ونادين خليل، إضافة إلى القسم الجديد «بوابة - النسخة الموسّعة» بإشراف أمل خلف وأليكسي جلاس كانتور.

وتشهد دورة 2026 مشاركة 36 عارضاً للمرة الأولى، من بينهم ثمانية ضمن قسم المعارض، واثنان في زمانيّات، وسبعة في بوّابة، و19 في آرت دبي ديجيتال، من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وإفريقيا، إضافة إلى عودة غاليرهات من المغرب وتركيا والأردن والهند بعد غياب.

كما تضاعفت مشاركة القارة الإفريقية، مع حضور متزايد من أميركا اللاتينية، بمن في ذلك مشاركون من البرازيل والمكسيك والأرجنتين، وينتمي أكثر من نصف المشاركين هذا العام إلى منطقة «ميناسا» (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا)، من بينهم 25 عارضاً يمتلكون مساحات عرض فعلية في دبي.

