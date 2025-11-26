«مدارس الحياة» في دبي تحتفي برموز الأصالة

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي أن أجندة مبادرة «مدارس الحياة»، التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، ستتضمن خلال الشهر المقبل 26 جلسة وورشة عمل، تُتيح لزوار مكتبات دبي العامة فرصة استكشاف التراث ورموز الثقافة المحلية الأصيلة، إلى جانب تطوير إمكاناتهم وإثراء معارفهم، وصقل مهاراتهم في مجالات الموسيقى واللغات والخط وغيرها.

وستُقدّم مكتبة الراشدية ورشة «إكسسوار من سعف النخيل»، التي ستعرّف الحضور بأساليب تصميم وصنع إكسسوارات مميّزة مستوحاة من حرفة السفافة الإماراتية، وستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «الكولاج الوطني» التي ستعلم المشاركين طرق استخدام المطبوعات والقصاصات والصور، لابتكار لوحات فنية مستوحاة من رموز وتراث الإمارات.

وستنظم مكتبة الصفا أيضاً ورشة «الرسم على الخوص».

وسيكون عشاق القراءة على موعد مع جلسات قرائية ينظمها «ملتقى الراويات» في مكتبة الصفا، وستُطل الكاتبة الإماراتية، صالحة عبيد، في جلسة «الهوية والتراث الإماراتي في السرد المعاصر».

وتهدف ورشة «كورال بالعربي.. تراث الوطن» في مكتبة الصفا، إلى تدريب الأطفال على الغناء الجماعي.

