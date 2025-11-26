احتفالات عيد الاتحاد في دبي.. تلامس عنان السماء

بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 تتنافس وجهات دبي في تقديم عروض وتجارب فريدة تحتفي بروح الوطن، وأنشطة تسعد الزوّار، وتجمع بين الثقافة والترفية والمغامرات العائلية، التي تجعل المناسبة الغالية أكثر متعة.

وكشفت «دبي القابضة للترفيه» عن عروض استثنائية تمتد عبر جميع وجهاتها، مثل دبي باركس آند ريزورتس وذا جرين بلانيت دبي وحديقة وايلد وادي المائية، وصولاً إلى «عين دبي» التي تتيح لضيوفها تجربة تلامس عنان السماء.

وستضيء الألعاب النارية سماء «ريفرلاند دبي» يومياً، من 28 الجاري حتى السادس من ديسمبر المقبل، الساعة 9:30 مساءً، وتستعرض عروض الليزر الصديقة للبيئة المستوحاة من ألوان العلم الإماراتي في تمام 7:30 مساءً و8:30 مساءً و9:45 مساءً.

مسرحية مبهرة

وسيحتفي «موشنجيت دبي»، أكبر متنزه مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، بعيد الاتحاد بعروض مبهرة تمتد في أرجاء الوجهة، ويتصدر برنامج الاحتفالات العرض المسرحي المكون من ثلاثة فصول «لآلئ» الذي يستعرض تراث دولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للمستقبل، وينطلق العرض بفصل «جذور الاحتفال» الذي يقدّم استعراضاً تراثياً يعبر عن روح البهجة والوحدة، ويقدم الفصل الثاني «لآلئ الضوء»، عرض خفة بصرياً يستوحي فكرته من تاريخ الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في دبي، بصياغة حركية متقنة، ويختتم العرض بفصل «مدينة المستقبل» الذي سيبهر الجمهور بتوليفة من الاستعراضات وإضاءة LED ولوحات فنية تحتفي بالابتكار ورؤية الإمارات للمستقبل.

وتطرح «دبي باركس آند ريزورتس» عرضاً خاصاً «4 مقابل 3» احتفالاً بعيد الاتحاد، لتمنح ضيوفها سبباً إضافياً للاحتفال.

فيما يقدم «ريفرلاند دبي» مغامرة شاملة للضيوف مقابل 54 درهماً فقط احتفاء بعيد الاتحاد الـ54.

أما ريال مدريد ورلد، أول متنزه ترفيهي في العالم مخصص لكرة القدم، فيستقبل ضيوفه خلال احتفالات عيد الاتحاد وسط أجواء مليئة بالحيوية تشمل عروض الشارع الحماسية، والألعاب التفاعلية، والاستعراضات المستوحاة من عالم كرة القدم.

برنامج متكامل

ويحتفي منتجع LEGOLAND® Dubai بعيد الاتحاد ببرنامج متكامل من الأنشطة ذات الطابع الاحتفالي التي تجمع العائلات في أجواء تحتفي بروح الوحدة والانتماء، وتضفي على تجارب الصغار طابعاً تعليمياً مشوقاً، ويخوض الأطفال مغامرة البحث عن كنز عيد الاتحاد باستخدام ورقة الباحث عن الحروف للعثور على الرموز الخفية المنتشرة في أرجاء المتنزه، ليستكشفوا بطريقة مبتكرة محطات مستوحاة من تاريخ دولة الإمارات وقيمها.

ويشارك الصغار من أصحاب العقول الإبداعية في أنشطة بناء ليغو الخاصة بالمناسبة.

وسيأخذ «ذا جرين بلانيت دبي» العائلات في مغامرة داخل الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في المنطقة، حيث يكتشف الضيوف أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات، من الكسلان والطيور الغريبة إلى الزواحف والكائنات الصغيرة اللافتة، ويسمح المسار الداخلي باستكشاف الغابة الغنية، كما يمكن للباحثين عن تجربة أعمق لقاء مجموعة من أكثر كائنات الغابة إثارة للاهتمام عن قرب مقابل رسوم إضافية.

وتنطلق الاحتفالات من السبت المقبل حتى الثاني من ديسمبر مع ورش الرسم على الوجوه للأطفال، وجلسات الفنون والحرف، ورسم الحناء التقليدي، لتضفي لمسة احتفالية على عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

أكبر عجلة مشاهدة

تقدم «عين دبي»، أكبر عجلة مشاهدة في العالم، طريقة استثنائية للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 من مستوى مختلف تماماً، وتتيح للضيوف من 29 الجاري حتى السابع من ديسمبر المقبل خيارين لتجربة احتفالية مختلفة، ويمكن للعائلات أو المجموعات الاستمتاع بمقصورة خاصة تتّسع لـ10 ضيوف، مزوّدة بتجهيز كامل لتناول الطعام داخلها (7200 درهم)، لذكرى احتفالية تلامس عنان السماء.

وتوفّر الوجهة أيضاً تجربة شاي فاخر لشخصين تشمل مدخل كبار الشخصيات، وجولة في مقصورة، وتشكيلة من المأكولات الكلاسيكية والحلويات المستوحاة من المناسبة مقابل 895 درهماً لشخصين، لتمنح الزوار لحظات مميزة وسط مشاهد أخاذة.

وسيستمتع الضيوف بأجواء في جزيرة بلوواترز، بما في ذلك عروض الألعاب النارية التي ستضيء السماء خلال الثاني من ديسمبر.

مرح بقيمة استثنائية

تقدم حديقة وايلد وادي المائية في دبي، خلال عيد الاتحاد، عرضاً يمنح المقيمين خصماً يبلغ 54% على تذاكر الدخول اليومية، في الثاني من ديسمبر، ليتيح للعائلات يوماً كاملاً من المرح المائي بقيمة استثنائية.

