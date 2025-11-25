بجائزة الـ100 ألف دولار.. قمة المليار متابع و«تيك توك» تحفزان صناع المحتوى التعليمي

كشفت قمة المليار متابع ومنصة «TikTok» عن شراكة لإطلاق النسخة الأولى من «جائزة صناع المحتوى التعليمي»، المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، والتي تحتفي بصنّاع المحتوى الذين يعيدون ابتكار أساليب التعلم عبر الإنترنت.

وأعلنتا أن باب المشاركة أمام صنّاع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية مفتوح منذ أمس وحتى 21 ديسمبر المقبل، من خلال استعراض محتوى تعليمي يلهم مجتمعاتهم ويُحدث تأثيراً ملموساً على أرض الواقع.

وتقام الجائزة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

ودعت الجائزة صُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم إلى نشر محتوى تعليمي ترفيهي يُسهِم في جعل التعلم في متناول الجميع، وذلك عبر منصة «TikTok»، والتي تسعى إلى تمكين صناع المحتوى لتحويل المعرفة إلى وسيلة للإلهام، بدءاً من دروس التاريخ ونصائح المهارات الحياتية، مروراً بتجارب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وصولاً إلى نصائح ريادة الأعمال.

وسيتم اختيار ثلاثة متأهلين للتصفيات النهائية على أن تدعوهم القمة لحضور فعالياتها في دبي، وسيُعلن عن الفائز منهم في 10 يناير 2026، وسيحصل على جائزة مالية مقدمة من قمة المليار متابع وقدرها 100 ألف دولار، تقديراً لإسهامه في تعزيز جهود التعلم العالمي.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، نائب مدير قمة المليار متابع، خديجة حسين، إن قمة المليار متابع تواصل ترسيخ شراكات قوية مع مختلف منصات الإعلام الرقمي العالمية لفتح المجال أمام المبدعين في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم، ليكونوا فاعلين في تشكيل مستقبل صناعة المحتوى والمساهمة في التغيير الإيجابي للمجتمعات.

وأكدت أن شراكة قمة المليار متابع وTikTok لإطلاق «جائزة صناع المحتوى التعليمي» تمثل أهمية بالغة، إذ يشكل المحتوى التعليمي الهادف أداة قوية للتغيير الإيجابي وبناء المجتمعات وتزويد الشباب بالمعرفة.

وأضافت أن الجائزة تعكس نجاح قمة المليار متابع في ترسيخ مكانتها منصة عالمية تستقطب صناع المحتوى ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتشجعهم على إنتاج المعرفة وتقديم محتوى إيجابي هادف، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا لصناعة محتوى تعليمي مبتكر ومبدع.

وأشارت خديجة حسين إلى أن «جائزة صناع المحتوى التعليمي» تمنح صناع المحتوى حافزاً قوياً لتحويل شغفهم وخبراتهم إلى محتوى مبتكر، وتقديم محتوى تعليمي متميز يثري المنظومة التعليمية ويشجع الجيل الجديد على التعلم ويجعل المعرفة في متناول الجميع.

وتمثل «جائزة صناع المحتوى التعليمي» محطة جديدة في التزام «TikTok» المستمر بجعل التعلم أكثر سهولة وجاذبية وارتباطاً بالمجتمعات.

واستناداً إلى نجاح مبادرة LearnOnTikTok#، تحتفي الجائزة بصناع المحتوى الذين يحولون المعرفة إلى إبداع، ويقدمون مفاهيم معقدة في إطار دروس واقعية ملهمة تصل إلى مليارات المشاهدين يومياً.

ومن خلال هذه الشراكة مع قمة المليار متابع، تسلّط TikTok الضوء على الابتكار والأصالة وقوة تبادل المعرفة على مستوى عالمي.

وتتنوع طرق تقديم المحتوى التعليمي عبر TikTok، سواء من خلال قصة تاريخية قصيرة، أو تجربة علمية ملهمة، أو نصيحة إنتاجية تغيّر مجرى اليوم، أو درس لغوي يربط بين الثقافات، أو معلومة في ريادة الأعمال تساعد على تحويل الأفكار إلى واقع.

وتشجع الجائزة المبدعين على استكشاف خمسة محاور تعكس تنوع المجتمع العالمي: العلوم الإنسانية، تطوير الذات، التعليم المدرسي، العلوم والابتكار، والأعمال والتمويل.