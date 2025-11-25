إبداعات 47 فناناً.. من أبوظبي إلى كوريا

تستعد مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع «متحف سيؤول للفنون»، لتنظيم معرض «روافد ورُؤى»، المعرض الفني البارز الأول من نوعه والأكبر لمنجز التشكيل الإماراتي في العاصمة الكورية، خلال الفترة من 16 ديسمبر حتى 29 مارس المقبلين.

ويجمع المعرض - الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أكثر من 100 عملٍ فني لـ47 فناناً، من بينهم 33 إماراتياً، ويمتد عبر ثلاثة أجيال من المبدعين مجسداً خمسة عقود من نشأة وتطوّر التشكيل الإماراتي المعاصر.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن «دولة الإمارات وكوريا ترتبطان بعلاقات راسخة، وشراكة استراتيجية متنامية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الثقافة والفنون الذي يشهد نموذجاً متميزاً للتعاون بين مهرجان أبوظبي، ومتحف سيؤول للفنون، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين في تعزيز التلاقي والتواصل، ومد جسور التعاون بين الشعبين الصديقين».

وأضاف سموّه أن معرض «روافد ورؤى» يمثل محطة محورية في مسيرة تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الفنية ضمن مشهد الفن التشكيلي العالمي، لاسيما في منطقة جنوب وشرق آسيا، وتزخر العلاقات الإماراتية الكورية بتاريخ حافل من التعاون المثمر على مدار العقود، وترتكز هذه العلاقة المتميزة على قاعدةٍ صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار سموّه إلى أن مهرجان أبوظبي، من خلال هذا التعاون، يجدّد التزامه الراسخ بترسيخ مكانة الدولة وسمعتها المتميزة عالمياً، عبر بناء الشراكات الثقافية مع المؤسسات الدولية، سعياً إلى تحفيز الحوار الإبداعي وتمكين مسيرة النهضة الثقافية المستدامة.

من جهتها، أكّدت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي المؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، أنّ «روافد ورُؤى» يُسلّط الضوء، من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والرسم والنحت والأداء والتركيب الفني، على أثر تلاقي الفكر الإبداعي المتطوّر والحوار الثقافي وتواصل الحضارات، ويسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات وكوريا، ويعزّز حضور فناني الإمارات على الساحة العالمية.