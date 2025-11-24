اكتشاف في الشارقة.. نوع جديد ونادر من النمل

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، عبر مركز الذيد للحياة الفطرية، اكتشاف نوع جديد ونادر من النمل في وادي شيص، تم توثيقه رسمياً باسم Carebara Sharjahensis والمعروف بـ«نملة الشارقة»، ليضاف إلى سجل إنجازات الإمارة في البحث العلمي وحماية التنوع البيولوجي، ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه لجنس Carebara في دولة الإمارات، والثالث على مستوى شبه الجزيرة العربية، ما يبرز غنى بيئة جبال الحجر بالأنواع المتوطنة والنادرة.

وجاء الاكتشاف على يد الدكتور مصطفى شرف، من مركز الذيد للحياة الفطرية، بعد تنفيذ مسوحات ميدانية دقيقة في وادي شيص، حيث عُثر على عينة واحدة من فصيلة «الجندي» رغم تعدد زيارات الموقع، ما يدل على أن هذا النوع يعيش في بيئات شديدة الخصوصية، ويميل إلى نمط حياة باطني يصعّب رصده.

وأكدت الهيئة أن اكتشاف «نملة الشارقة» يمثل إنجازاً علمياً يعزز جهود الإمارة في دعم البحث المتخصص وتوثيق الثروات البيئية لجبال الحجر، مشيدة بدور فريق مركز الذيد للحياة الفطرية وجهوده المتواصلة في إجراء البحوث الميدانية والمسوحات البيئية. كما أوضحت أن هذا الاكتشاف النادر يعكس نجاح منظومة الرصد البيئي في الشارقة وكفاءة المختصين في مراكزها، ويجسد رؤية الإمارة في ترسيخ العلم والمعرفة كأساس لصون التنوع الحيوي واستدامته.

وأظهرت الدراسة العلمية أن «نملة الشارقة» تتميز بصفات تشريحية فريدة، أبرزها وجود قرون جانبية متطورة على جانبي الرأس تتخللها شعيرات دقيقة، ولون أصفر موحّد، بالإضافة إلى تفاصيل بنيوية دقيقة في الرأس والصدر، ما يجعلها إضافة مهمة إلى المخزون البيولوجي للمنطقة.

ويواصل الباحثون إجراء المسوحات الميدانية لاكتشاف مزيد من أفراد المستعمرة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن هذا النوع يتبع نمط حياة باطني ويعتمد على العيش في التربة والمواد العضوية المتحللة.