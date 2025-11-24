«فزاع لليولة».. المنهالي والمهيري يحجزان مكانهما بين فرسان «الميدان»

نجح صالح حمد المنهالي وسعيد محمد المهيري في حجز بطاقتَي تأهل إلى المرحلة الثانية من النسخة الـ25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، خلال الحلقة الثالثة التي جاءت مميّزة بتفاصيلها وبإيقاعها السريع، والمستويات المتقاربة بين المشاركين، ضمن منافسات البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتنافس في الحلقة الثالثة أربعة يوّيلة في ستة تحديات، وهي اليولة، وتحدي تركيب الشداد، والسباحة، والرماية، وعدّ القصيد، والركض بالهجن، وشهدت تفوق صالح المنهالي (أبوظبي)، بتحقيقه 60 علامة، ورافقه في التأهل سعيد المهيري (دبي) برصيد 55 نقطة، وجاء ثالثاً الكيبالي راشد الكيبالي (رأس الخيمة) برصيد 50 نقطة، ورابعاً حميد سعيد الرزي (عجمان) برصيد 35 نقطة.

وانضم المتأهلان إلى كلّ من عبيد حميد آل علي، وسالم فيصل الحوز، وحمدان ظافر الأحبابي، ونهيان مسري المنصوري، المتأهلين من الحلقتين السابقتين، وذلك مع الترقب لهوية من سيحصد آخر بطاقتين في الحلقة المقبلة.

وانطلقت الحلقة بعرض اليولة على إيقاع أغنية «ملح الإمارات»، وقدّم خلالها المشاركون عرضاً أنيقاً بمهارات التحكم بالسلاح والمشي وفق الإيقاع وعملية فرّ السلاح والاستلام وغيرها، وفيها كسب الـ25 علامة الكيبالي، والمهيري.

وفي تحدي السباحة تفوق المنهالي والمهيري، ليكسب كلّ منهما 15 علامة، وفي عدّ القصيد، استطاع الكيبالي والرزي الحصول على علامتها.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، فكسب الـ15علامة، المنهالي والمهيري.

وفي تحدي تركيب الشداد تمكن كلّ من الكيبالي والمنهالي من الحصول على علامته، ليحقق كلٌّ منهما 10 علامات، وفي تحدي الركض بالهجن الذي أُقيم على مضمار المرموم، في موقع البطولة نفسه، تفوق المنهالي والرزي، ليكسب كلٌّ منهما 20 علامة.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان: إن «بطولة فزاع لليولة تُشكّل مساحة ثقافية متجددة نعتز من خلالها بإحياء أحد أهم عناصر التراث الإماراتي، فهي ليست مجرد فعالية تراثية، بل منصة فاعلة تُسهم في إبراز الهوية الوطنية، وترسيخ حضورها في وجدان الأجيال»، مشيرة إلى أن البطولة بما تقدمه من تحديات مستوحاة من الإرث الشعبي تُشكّل جسراً يربط الشباب بتراثهم، ويتيح لهم إبراز قدراتهم في إطار يعكس قيم الشجاعة، وقوة الإرادة، وروح الانتماء التي ميّزت أبناء الإمارات عبر التاريخ.

وأضافت أواديسيان: «القيمة الحقيقية لبطولة فزاع لليولة تتجاوز نتائج المنافسة، فهي تجمع المشاركين من مختلف إمارات الدولة حول إرث مشترك يُرسّخ معنى الوحدة والتلاحم المجتمعي، والمشاركة بحد ذاتها في هذه البطولة احتفاء بالتراث، وتعزيز لعلاقة الأجيال بتاريخهم وثقافتهم، لذلك نعدّ كل من يقف على مسرح الميدان فائزاً بمقدار حفاظه على هذا الموروث».

يشار إلى أن الحلقة قدمها مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، وبثت مباشرة عبر شاشة سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على «يوتيوب».

الجنيد يغني «المود»

حلَّ الفنان عبدالرحمن الجنيد ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج الميدان، إذ قدّم أغنية «المود».

ونشأ الجنيد على حب التراث والموروث الشعبي، وهو الشيء الذي انعكس على الكثير من أغانيه التي تميّزت بهذا الطابع.

