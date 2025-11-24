«أطياف ذلك الضوء».. 60 دقيقة مع ملامح سلطان العويس

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً خاصاً لفيلم «أطياف ذلك الضوء»، عن شخصية الشاعر سلطان العويس، بمناسبة مرور 100 عام على ولادته، وذلك في سينما ماكس بمركز وافي في دبي.

وقبل العرض وجهت مخرجة «أطياف ذلك الضوء»، نجوم الغانم، الشكر لكل العاملين في صناعة الفيلم، متطرقة لظروف العمل في الفيلم وآلية التعامل مع مادة أرشيفية وتحويلها إلى مادة حية من خلال مزجها بالواقع المعاصر، إذ رسم المشاركون صورة بانورامية لشخصية سلطان العويس، من خلال شهاداتهم التي حملت معلومات عن حياته وشعره وتجارته وأعماله الخيرية، فضلاً عن إرهاصات تأسيس جائزة العويس الثقافية.

ولاقى الفيلم، الذي بلغت مدته 60 دقيقة، إعجاباً واستحساناً كبيراً لدى الحضور الذين أثنوا على عمل نجوم الغانم التي طرحت خلاله رؤية فنية مغايرة، بدأت بخطوط لوحة عامة لملامح وجه سلطان العويس تتطور ألوانها مع المزيد من الشهادات لشخصيات الفيلم، ومع نهاية العرض اتضحت معالم اللوحة، وكأنها رسمت صورة صوتية بصرية لسلطان العويس على التوازي مع اللون والمداخلات الصوتية لكل شخصية من شخصيات الفيلم.

نجوم الغانم:

